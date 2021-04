Annoncéiert gouf déi gutt Nouvelle en Dënschdeg de Moien op de soziale Medien.

Nodeems Enn Dezember 2020 bekannt gouf, dass de Prënz Louis eng nei Léift fonnt huet, hunn de Grand-Duc an d'Grand-Duchesse elo matgedeelt, dass d'Koppel sech verloobt huet.

© © Collection privée de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg / Emanuele Scorcelletti

Am Message vum Haff heescht et, dass de Grand-Duc an d'Grand-Duchesse hirem Bouf Louis a senger Verloobter Scarlett-Lauren Sirgue alles Guddes wënschen.

D'Scarlett-Lauren Sirgue ass vu Beruff Affekotin a schafft zu Paräis an hirem Cabinet "Sibe Avocats". Viru gutt engem Joer gouf de Prënz Louis fir déi éischte Kéier un der Säit vum Scarlett-Lauren gesinn, dat bei enger Award-Show.