Ronn 53 däitsch Schauspiller hu sech mat ironesche Commentairen an de soziale Medien iwwert déi aktuell Coronapolitik opgereegt.

Gefeiert gi se dofir aktuell vun der AfD wéi och ville Verschwörungstheoretiker, well sech d'Schauspiller aus alle Beräicher vun dëse Theorie bedéngt hunn, fir hire Statement kloer ze maachen. Dobäi riichte se wéineg léif Wierder un d'Politik an och un d'Medien.

Ënnert dem Motto #allesdichtmachen hu Kënschtler wéi d'Heike Makatsch, de Jan Josef Liefers oder och d'Vicky Krieps an éischter ironesche Videoen an de soziale Medie gepost.

Dem Jan Joesf Liefers no wëlle si op déi aktuell ganz schlecht Situatioun vum Kultursekteur opmierksam an dofir esou mediewierksam Aussoe maachen. Den däitschen Acteur huet sech dann an enger éischter Meldung iwwert d'Reaktiounen op de Bäitrag distanzéiert. Dat net zu sengen Äusserungen, mä doriwwer, datt hien de Querdenker oder hirer Ideologie géif nostoen och géif et an der aktueller Politik bei eisen Noperen, keng Partei ginn, vun där hie méi wäit ewech wier, wéi d'AfD.

1/4 Klartext. Ich setze mich kritisch mit den Entscheidungen meiner Regierung zu SarsCoV2 und Covid 19 auseinander. Besonders wegen der in Kauf genommenen Verluste in Kultur und Kunst und der Veranstaltungsbranche. Auch im jüngsten Video, das ein ironischer Kommentar — Jan Josef Liefers (@JanJosefLiefers) April 22, 2021

An de soziale Medien reent et dann Applaus a gläichzäiteg Kritik fir dës Aktioun. Esou huet de Moderator Tobias Schlegl, deen och selwer Noutfallsanitäter ass, sech via Twitter iwwert dës "ironesch" Aktioun Loft gemaach.

Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben. — Tobias Schlegl (@TobiSchlegl) April 22, 2021

Aner Schauspiller, wéi de Marcus Mittermeier ass frou, datt hien net gefrot gouf, fir bei där Aktioun matzemaachen. Nees anerer hunn dës Aktioun als "gréissten Erfolleg vun de Querdenker" agestuuft. Fir net wéineger, ginn d'Schauspiller mat hiren Aussoen, och wann dës net eescht gemengt sollte sinn, einfach ze wäit.

De Satiriker Jan Böhmermann huet dann opgeruff, datt déi Lei, déi Problemer mat de Corona-Mesuren hätten, sech sollen d'ARD-Dokumentatioun "Station 43 - Sterben" ukucken. Dës gouf wärend der Pandemie an der Berliner Charité gedréint.

Das ist das einzige Video, das man sich ansehen sollte, wenn man Probleme mit Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat:



Charité Intensiv: Station 43 – Sterbenhttps://t.co/EQaMNJzJuh #allenichtganzdicht 😢 — 🔴🔴🔴 Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) April 22, 2021

Positiv dogéint hunn de fréiere President vum Verfassungsschutz an den Hamburger Virolog Jonas Schmidt-Chanasit d'Aktioun gesinn.