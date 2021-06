Als Chef vun der Arbed huet den Emile Mayrisch, zesumme mat senger Fra Aline, d’Kolpecher Schlass 1917 kaf an ëmgebaut.

Beim Numm Kolpech denkt ee gemenkerhand als éischt un de “Centre de Réhabilitation” vum Roude Kräiz. Dass déi Struktur nëmmen e klengen Deel ass vun enger Proprietéit vun 32 Hektar, op där dat ongenotzten aalt Schlass steet, mat engem Park deen anengems Bësch ass, wëssen nëmmen déi, déi schonn emol op der Plaz waren.

Wann een dann nach do spadséiere geet, stellt ee fest, dass den Domaine vum Kolpecher Schlass, och als konschthistoresche Musée matzen an der Natur kéint duerch goen. Am Geméisgaart steet d’Pomona, eng Nymph, déi mat den Äppel an hiren Hänn, fir eng gutt Rekolt un Uebst suergt. D’Skulptur dréit d’Ënnerschrëft Aristide Maillol.

Als Contrast, dann, an deem Deel vum Kolpecher Park, dee Bësch ass, “La Mort du Dernier Centaure” vum Rodin Assistent Antoine Bourdelle, dee fir d’Enn vum “Paganisme” steet.

Als Chef vun der Arbed huet den Emile Mayrisch, zesumme mat senger Fra Aline, d’Kolpecher Schlass 1917 kaf an ëmgebaut. Den Ament steet d’Gebai eidel. D’Koppel huet esouwuel Sculpteuren, wéi Moler a Schrëftsteller frequentéiert. D’Aline Mayrisch war Presidentin vun der Croix Rouge, un déi den Domaine du Château de Colpach, no hirem Doud gaangen ass.

D’Visite guidée vun der Konschthistorikerin Patricia De Zwaef ass de 6. Juni um 15h00. Et muss ee sech am viraus umellen, iwwer mail patricia.dezwaef@tempera.lu oder Telefon: 621 781 694.

E Rendez-vous, deen een also net sollt verpassen. Infoen op jardinsluxembourg.lu.