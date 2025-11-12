Mat der Ekipp Vatel Lëtzebuerg, déi am Bouneweger Lycée trainéiert hat, stoungen déi éischte Kéier lëtzebuergesch Käch an enger chineesescher Arena.

D'Lëtzebuerger Team mat Thomas Murer, Victor Thill, Lucas Andrieux a Lio Semedo konnt sech géint Ekippen aus China, Mexico, Ghana, Neiséiland a vun de Philippine duerchsetzen.

Lëtzebuerger Team gewënnt international Kach-Kompetitioun
D'Ekipp war invitéiert op d'Food & Hospitality China, déi weltwäite gréisste Foire fir Liewensmëttel.

Gefrot war, en imposéierten 3-Gäng-Menü exakt nom Reglement zouzebereeden an ze zerwéieren.

Um Radio hate mir déi erfollegräich Käch bei hirem leeschten Training begleet.

© Carlo Sauber
