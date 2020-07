E Mëttwoch haten d'Cheffe vun de 4 groussen US-amerikaneschen Technologie-Gigante Rendez-vous mat der Justiz-Kommissioun am Representantenhaus.

De Zuckerberg, Cook, Bezos, a Pichai hu sech wärend iwwer 5 Stonne missen de Froe vun den Deputéierten an der Justiz-Kommissioun stellen. Et goung ënnert anerem ëm wirtschaftlech Dominanz, Online-Publicitéit, Sichmaschinnen, Verbreedung vu Fake News, Wirtschaftsspionage a méigleche Monopol-Reprochen. Dëst war déi éischt gläichzäiteg parlamentaresch Unhéierung vun e puer US-Internetkonzerner. Wéinst der Corona-Kris hunn d'"Big Four" net missen op Washington reesen, mä hu via Videokonferenz un der Befroung participéiert.

Iwwert ee Joer gouf sech op dëse wichtege Rendez-vous virbereet mat Milliounen un Dokumenter an Honnerte Stonne vun Interviewen. En "historeschen" Dag, well e Mëttwoch sollt den Dag sinn, op deem d'Politik géing der Techwirtschaft d'Stier bidden.

De Fokus louch schlussendlech virun allem um Virworf, dass Plattforme wéi Facebook zenséieren a rietskonservativ Meenungen a Medie géingen ënnerdrécken. Net ganz eens ware sech d'Politiker a puncto Meenungsfräiheet: Wärend sech Demokraten doriwwer opgereegt hunn, dass Facebook Videoe mat Fake News iwwert de Coronavirus verbreet, hunn d'Republikaner beklot, dass Facebook déi Contenuen aus de sozialen Netzwierker läscht.

© AFP

Den David Cicilline vun den oppositionellen Demokraten huet e Mëttwoch betount, déi 4 Internetrisen hätten "ze vill Muecht" a missten "adequat reguléiert an zur Rechenschaft gezu ginn." Weider huet hie festgestallt, dass déi 4 Konzerner hir Muecht duerch d'Corona-Pandemie konnten ausbreeden. Am Kader vun dëser Kris "dierfte si nach méi staark a mächteg si wéi jeemools virdrun."

En éischter moderaten Toun hat de konservativen Deputéierte Jim Sensenbrenner ageschloen: "Grouss ze sinn, ass u sech net schlecht", sot de Republikaner. "Am Géigendeel, an den USA sollt ee fir säin Erfolleg belount ginn."

Och an Europa stéisst d'Dominanz vu Google, Apple, Amazon a Facebook ëmmer méi heefeg op Kritik. Dowéinst lafen den Ament eng Partie Untersuchungen, ob d'Firme vun Zuckerberg, Cook, Bezos, a Pichai hir Muecht mëssbrauchen. Den US-President Donald Trump ass och ee grousse Kritiker vun de "Big Four". Hie reprochéiert den Online-Plattformen, seng Messagen ze zenséieren an net neutral géintiwwer Konservativen ze sinn.

Zu engem sougenannte "Showdown" koum et e Mëttwoch zu Washington net. D'Justiz-Kommissioun wäert elo weider un hirer Herkulesaarbecht schaffen. Et bleift ofzewaarden, wéi eng Schrëtt dem Kongress wäerte recommandéiert ginn, fir d'Dominanz vun den Internetrisen zu engem gewëssen Deel anzegrenzen.