Den Internet-Gigant huet wëlles, de Fokus op de "Metaverse" ze leeën, heescht et an engem Bericht vu Facebook.

Facebook soll duerch d'Ännerung niewent Instagram, WhatsApp, Oculus a weider Plattformen ënnert enger Mammegesellschaft positionéiert ginn. Den neien Numm wëll de Chef Mark Zuckerberg spéitstens op der Connect-Konferenz den 28. Oktober presentéieren, esou intern Quellen.

Wéi gesot ass de Grond fir d'Ännerung vum Numm de Fait, dass Facebook sech méi op de Metaverse ze leeën, also enger Welt an där déi physikalesch Realitéit mat der erweiderter Realitéit (augmented reality, VR) an der der virtueller Realitéit (VR) an enger Cyberwelt matenee verschmëlzen.

Offiziell wollt Facebook d'Rumeuren awer net confirméieren, esou Reuters.