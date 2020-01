De Januar ass eriwwer - dem Jeannot Waringo seng schwiereg Missioun um Krautmaart an zu Kolmar och - fir den Haff fänkt lo e laange Prozess vun Opraumen an Nei-Opstellen un - an eis Regierung?

Se kuckt der Saach mol no, huet sech sécher hir Meenung gemaach- mee hält se mol fir sech. De Roy Grotz ass verwonnert. Zemools, wann ech weess, wéi freedeg frou, dach eis Ministeren soss sinn, fir dat, wat geschafft gouf ze weisen, op Resultater a Geleeschtes opmierksam ze maachen an och all Gesetzprojet ganz genee z'erklären, wéi wa mer domat Logement- a Mobilitéitsproblemer matenee géife léisen.

De Rapport Waringo misst dach genee dat sinn: eng sobre, detailléiert Analyse vun engem groussen Betrib, deen an der Organisatioun mam Modernen net Schratt ze halen, wousst a wou Reformen iwwerfälleg sinn an nu wierklech kee Putsch, keng OPA, géifen bedeiten, mee eng noutwenneg Restauratioun vum Modell "konstitutionell Monarchie".

Am Normalen also, wann zum Beispill also de gratis ëffentlechen Transport op enger internationaler Pressekonferenz, de Pavillon vun Dubai oder awer soss eng Straussefeier regelrecht zelebréiert ginn, misst dach grad an dësem Fall d'Vollek informéiert ginn. An dësem Fall: Nada!

An engem rezenten Interview seet de Staatsminister, dass hie sech als Orchester-Chef gesäit; abee; ech gesinn dat och sou, hätt mer hei awer erwaart, datt déi éischt Gei vun der Regierung gespillt gëtt an net an de Commentaire-Säiten an op de sozialen Reseauen, bis dann enfin no 5 laangen Deeg d'Politik sech via d'Chamber um Mëttwoch erbaarmt, dem Rapport vum Staatsserviteur Waringo seng néideg Valeur ze ginn an och vläicht dem Vollek z'erklären, wat dann lo d'Konsequenze sinn.

De Jeannot Waringo huet eng längst iwwerfälleg Fläissaarbecht ofgeliwwert, déi bei wäitem iwwert eng einfach Oplëschtung vum Ist-Zoustand erausgeet, mee de Fanger an d'Wonn leet an och Léisungspisten opweist, wéi d'Monarchie 2.0 nach ka Bestand hunn - datt hie sech dobäi "net wëllkomm" gespuert huet an souguer via Affekoten Äntwerte krut, léisst déif blécken - op d'mannst bitt sech lo eng Chance fir den iwwerfällege Renovatiouns-Chantier unzefänken - den Haff seet sech prett matzemaachen; aus der Kris kann eng Chance ginn - de Kader muss elo d'Regierung setzen, déi hiren Eed op de Grand-Duc ofgeluecht huet an op d'Verfassung - den Orchesterchef an all seng Museker si gefuerdert, de Wilhelmus nei z'arrangéieren.