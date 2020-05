Wann eng Indextranche erfält, misst jiddwereen déi selwecht Zomm ausbezuelt kréien. Soss kréien déi niddreg Akommes hir Verloschter ëmmer manner kompenséiert.

Commentaire vum François Aulner

Mam Index bleiwe Paien zwar proportional zoueneen. An an absolutten Zommen par konter, wuessen d’Ongläichheeten. Déi reell Kafkraaft geet auserneen.

Hypothees: d’nächst Joer gëtt den Indexmechanismus declenchéiert. Eng Caissière, déi 3.000 Euro verdéngt, kritt 75 Euro méi an d’Pai, hir Pai klëmmt op 3.075 Euro. Ee Salarié oder Beamten, dee 6.000 Euro Brutto verdéngt, kritt 150 Euro bäi a verdéngt vun elo un 6.150 Euro. Den Ënnerscheed tëscht de Paie vu béide Salariéen – ouni Steieren, dorobber kommen ech zeréck – klëmmt vun 3.000 op 3.075 Euro. D’iwwernächst Joer erfält rëm eng Indextranche. D’Caissière kritt dës Kéier ganz bësse méi bäi an zwar ronn 77 Euro. Deen anere Salarié kritt ronn 154 Euro bäi. Den Ënnerscheed tëscht de Paie klëmmt vun 3.075 op 3.152 Euro. Bref, vu Joer zu Joer wiisst den Ënnerscheed tëscht de Paien.

E "gedackelten" Index hu just de Juncker an d’Pirate sech getraut ze proposéieren.

Jo, ech kennen d’Argument vun de Géigner vun där Iddi. Wann een den Index deckelt, da wuessen d’Paie lues a lues beieneen, wat onfair wier, well ëmmerhi gëtt et e Grond, firwat déi eng méi verdénge wéi déi aner. Et wier och souwisou den Ufank vum Enn vum Index an et misst een iwwert d’Steiere fueren, fir d’Ongläichheeten ze bekämpfen. Zum éischten Argument: Nee, wann een, amplaz jiddwerengem 2,5 % bäigëtt, eng Tranche op d’Moyenne vun der Masse salariale berechent, da kréich jiddwereen dee selwechte Montant. D’Ënnerscheeder – a reellen Zommen - géinge bestoe bleiwen, mä op d’mannst net méi weider wuessen. Zum zweeten Argument, et wier den Enn vum Index: ebe grad net. Wann déi nächst 5 Indextranchen d’selwecht operéiert ginn, dann ass den Ënnerscheed tëscht béide Paien aus dem Beispill vu virdrun net just 3.000 Euro, mä 3.400 Euro. D’Liewenskäschte wuessen iwwerdeems a Funktioun vun der globaler Inflatioun weider an deen, dee wéineg verdéngt kritt am Fong de Verloscht duerch d’Inflatioun net wierklech kompenséiert. Wat eigentlech d’Zil vum Index ass.

Marginal Steiertauxen

Komme mer bei d’Argument, d’Ongläichheete mussen iwwert d’Steiere bekämpft ginn. Jo, absolut. Mä dat eent verhënnert dat anert net, am Géigendeel.

D’Politik an d’Sozialpartner sollen och endlech dem grousse Public erklären, wéi marginal Steiertauxe funktionéieren. Egal wéi vill ee verdéngt: deen, deen 12.000 Euro de Mount verdéngt, bezilt op den éischten 3.000 Euro, déi e verdéngt genee sou wéineg Steieren wéi deen, deen am Ganzen 3.000 Euro verdéngt. Iwwert dee Montant eraus, geet vu Barème op Barème, den Taux liicht erop, fir vun 16.755 Euro (Klasse 1), respektiv 33.420 Euro (Klasse 2) u bei 42 % unzekommen. D’Progressivitéit an de Steiertabellen ass net méi staark genuch fir d’Ongläichheeten ze glätten. D’Spëtzesteiersätz sinn hallef sou héich wéi nom Zweete Weltkrich.



An dann hunn ech net vun de Steieren op Aktien an Dividende geschwat, an datt finanziell schwaach Stéit sech keng Aktien, Dividenden oder aner Spekulatioune leeschte kënnen. Wéi zum Beispill am Logement, deen net integral am Index-Wuerekuerf dran ass. An eigentlech hunn ech och net vum ekologeschen Aspekt vum Index a vun de Steiere geschwat.

Et gëtt vill a scho laang iwwert d’Ongläichheete geschwat an d’Schéier, déi ausernee geet. Mä et gëtt scho vill ze laang ronderëm de Bräi geschwat. Wann een näischt wëll änneren, da soll een och ophalen ze maachen, wéi wann d’Ongläichheeten, déi wuessen, ee géinge këmmeren.