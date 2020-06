Strukturelle Rassismus ass net nëmmen an de Vereenegte Staaten e Problem, mä och an Europa an jo... och hei zu Lëtzebuerg. E manifestéiert sech anescht, ma en ass awer latent present. D'Annick Goerens freet a sengem Commentaire, dass mer eis och munchmol sollen un déi eegen Nues faassen. Esou kéint mat Virurteeler an Stereotyppen opgeraumt ginn...

Commentaire vum Annick Goerens

Fannt Dir et normal, dass e Mann vun haut 34 Joer mat asiateschen Originnen, mir zielt, dass en als Kand ëmmer gemobbt gouf an dofir haut keng Kanner wëll?

Fannt Dir et normal, dass e Schwaarzen zu Lëtzebuerg gesot kritt „Oh! Wow! Du schwätz awer gutt Lëtzebuergesch“ oder dass e Schwaarzen op der Gare komesch ugekuckt gëtt, well „dee verkeeft jo sécher Drogen“?

Ech kréien elo bestëmmt reprochéiert, ech géing op Klengegkeete ronderëm reiden, well zu Lëtzebuerg "gëtt et jo awer kee Rassismus".

Well et gëtt jo schliisslech kee Schwaarze vun der Police ëmbruecht, wéi zeg Dosenden an den USA, a mëttlerweil kritt och keng Persoun mat aneren Originnen op der Strooss méi wéi fréier hannendru gejaut „géi zeréck an däi Land“.

Entretemps hunn mer jo awer och Gesetzer zu Lëtzebuerg, déi d'Inclusioun promouvéieren.

Mä mä mä, léif Lëtzebuerger, dee latente Rassismus ass a mengen A vill méi subtil.

Wéi vill schwaarz Leit maachen hei am Land dann een Unis-Diplom?

Wéi sinn hir Chancen um Aarbechtsmarché?

Wéi ass hiren Accès op de fuerchtbare Logement-Dschungel?

Wéi vill Schwaarzer sinn par Rapport zu aneren Ethnië vum Covid-19 concernéiert?

An den USA beklot zum Beispill déi afroamerikanesch Communautéit bal 6 Mol souvill Covid-Affer, wéi déi wäiss. Dat schlëmmt ass, zu Lëtzebuerg kann et op all déi Froe keng Äntwerte ginn, well et gi bal keng ethnesch Statistike. Et feelt un Donnéeën.

Den Centre pour l'égalité de traitement ass chronesch ënnerfinanzéiert. Natierlech gëtt et dann och kee Problem, wann een d'Ausmooss mol net aschätze kann. Dat ass flott, et muss ee sech dann och net als Regierung justifiéieren, net genuch ze maachen.

Déi lescht europäesch Etüd vun 2018 huet eis och net wierklech an de Krom gepasst, do huet de Grand-Duché desastréis ofgeschloss. D'Hallschent vun de gefrote Leit hunn uginn, dass se bannent de leschten 12 Méint diskriminéiert goufen. Wéi gesot: mir schwätze vum multikulturelle Grand-Duché!

Domat war Lëtzebuerg op éischter Plaz.

Bis d'lescht Joer d'Organisatioun „Lëtz Rise Up“ gegrënnt gouf, waren all d'Organisatiounen, déi sech fir d'Rechter vun anere Communautéiten agesat hunn, selwer ganz schlecht, wat hir eege Representatioun vun aneren Ethnien ugoung. D'Sandrine Gashonga Co-Fondatrice vun „Lëtz Rise Up“ nennt dat och als ee vun de Haaptgrënn, firwat hir Organisatioun gegrënnt gouf. E bëssen iwwerspëtzt formuléiert wär et nämlech de Credo „ce qui se fait sans nous, c'est contre nous“. An natierlech, wéi soll een déi wierklech Problemer vun enger Communautéit kennen, wa kee vun hinnen derbäi ass. Eng aner interessant Ausso, déi d'Madamm Gashonga gemaach huet, ass déi, dass si hei am Land nach ni souvill jonk Schwaarzer beieneen op der nämmlechter Plaz gesinn hätt, wéi leschte Freideg op der Maniff géint de Rassismus virun der amerikanescher Ambassade. Och DAT seet vill aus...

Alles, wat een net kennt, dat fäert ee fir d'éischt Mol.

Et ass eng mënschlech Reaktioun, déi et awer och ze hannerfroe gëllt. All Mënsch kann do aktiv mat sech selwer an d'Geriicht goen.

Mä fir de systemesche Rassismus z'iwwerwannen, brauche mer Etüden, mir brauche finanziell Moyenen, fir Organisatiounen, wéi den CET an den "Lëtz Rise Up", ze stäerken. Nëmme sou kënne och mir lues ufänken, eis gesellschaftlech Strukture méi inklusiv ze maachen - fir all Mënsch - egal wéi eng Hautfaarf, well "all lives matter".