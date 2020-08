Den CSV-Parteipresident Frank Engel ass ellen ënner Beschoss, och a senger eegener Partei. Vu senger Propos, eng Debatt ze féieren iwwert eng méi héich Besteierung vu grousse Verméigen, kann een halen, wat ee wëll, mä de Mann elo ofschéissen, ass katastrophal fir den demokrateschen Debat.

Den Tëscheruff vum François Aulner

De Frank Engel huet eigentlech just mat déi gréisst Problemer hei am Land ugeschwat. Geet et deene meeschte Leit hei am Land materiell gutt, dovunner enger Minoritéit extrem gutt, sou ginn et och déi einfach Leit, déi wéinst de wirtschaftleche Konsequenze vun der Corona-Pandemie riskéieren, an d'Laberenten ze kommen. Wa se net schonn dra sinn. Donieft gëtt et de Staat, dee bis ewell just mat Scholden d’Krisebewältegung finanzéiert a wuel net dolaanscht kënnt, seng Budgetspolitik ze iwwerdenken. Ofgesi vun der Klimakris, déi net gratis gëtt, ob een eppes dogéint ënnerhëlt oder just d’Konsequenzen dovu muss opfänken.

Onofhängeg vu Klima a Pandemie sinn och ëmmer méi Mënsche wéinst der Hausse vun den Immobiliëpräisser an der Gesellschaft ausgeschloss. De Lëtzebuerger "contrat social", datt jidderee vum Wuesstem profitéiert, ass scho laang net méi erfëllt. An zwar well ouni ze ierwen, gëtt et souguer fir eng jonk Koppel Staatsbeamte schwiereg, wann net onméiglech, eng Wunneng ze fannen. Leit, déi ni geschafft hunn, awer eng Residenz ierwen, déi kënnen op d’Bank goen a kréien direkt eng zweet Residenz finanzéiert. Anerer hunn eng Wunneng a liewen an der Illusioun räich ze sinn. Illusioun, well wa se déi Wunneng deier verkafen, da musse se genee souvill oder méi op den Dësch leeën, fir eng nei ze kafen.

Amplaz wéi Politiker sou dacks Plattitüde ronderëm de Bräi ze posaunen, proposéiert de Frank Engel konkret Mesuren. Hei muss d’accord een net d’accord sinn, mä da mat Argumenter. Bei enger Ierfschaftssteier zum Beispill ass den Detail wichteg ze klären. Well jo, déi däerf duerno natierlech net kënne vun de grousse Fortunen ëmgaange ginn a scho guer net déi treffen, déi sech eng oder zwou Wunnengen erschafft hunn an hire Kanner wëllen iwwerloossen.

Inhalt amplaz politescht Geplänkels

Mä och dat betount de Fränk Engel an trotzdeem sprange vill Leit op d’Barrikaden, soubal d’Wuert "Ierfschaftssteier" fält. A chaud gëtt de Mann gespillt an net de Ball. Deels ouni de ganzen Interview gelauschtert ze hunn an ouni Argumenter. Just Reaktionär dogéint. Och d’CSV Fraktioun, Deputéiert, widderspriechen hirem eegene Parteipresident an de Fränk Engel ass gezwongen, sech per Communiqué selwer ze desavouéieren. Bësse wéi wann d’CSV net fir den einfache Mënsch ass, mä fir d’grouss Verméigen. De Frank Engel dekretéiert kee Gesetz, mä proposéiert en Debat. Wat eigentlech der CSV gutt zu Gesiicht steet, mä gëtt direkt zerschmettert. Lamentabel.

Wéi eng Motivatioun de Frank Engel gedriwwen huet, fir de Fanger op d’Wonn ze leeën an ob et strategesch schlau war, esou erauszegoen, dat sief dohi gestallt: mä de Politiker ofzeschéissen, dee sech traut, Tabuen ze briechen, kéint als Konsequenz hunn, datt ni méi ee Politiker sech dat traut. Am Fong wéi dat jo scho staark an zanter laangem an der Politik hei am Land an an der CSV-Fraktioun de Fall ass.

Wann d’Gesellschaft an d’Politik incapabel ass, en uerdentlechen, faktuellen a fairen Debat ze féieren, doriwwer ka kee sech freeën. Egal vu wéi enger Couleur een ass.