Nation Branding ass jo schéin a gutt, ma da muss en awer och gutt a virun allem positiv sinn. Dat war d'lescht Woch am Kader vum Tour de Luxembourg am Cyclissem net de Fall.

D'Televisiounsbiller vu Lëtzebuerg waren zwar wonnerschéin, mat d'Incidenten, bei deenen op eemol Autoen a Camionen op der Streck opgedaucht sinn, hunn eist Land an der ganzer Welt blaméiert. Esou eppes däerf an Zukunft op jiddwerfalls net méi virkommen, där Meenung ass de Franky Hippert an sengem Tëscheruff:

Tëscheruff vum Franky Hippert

Un camion en sens inverse provoque une chute dans le peloton sur le Tour de Luxembourg. Une fois de plus, la sécurité des coureurs a été mis en danger sur cette course par étapes,

A truck on the course has caused a crash during Stage Five of the Tour du Luxembourg.

Dëst si just zwee Titelen, déi ënnert anerem vun der RTBF a vun Eurosport iwwer den Internet an déi ganz Welt geschéckt goufen. Vill méi penibel geet net, virun allem, wann ee weess, datt et och schonn op der éischter an och op der zweeter Etapp zu geféierleche Situatioune fir Coureure koum, well op eemol Autoen op der Streck waren. Op der zweeter Etapp hunn d'Coureuren esouguer gestreikt an och déi Biller si ronderëm d'Welt gaangen. Bravo Lëtzebuerg!

Et ass och ze héiere gewiescht, datt d'Coureuren op der leschter Etapp, nom Incident mam Camion, virun allem just aus Respekt virum Andy Schleck, President vun der Organisatioun, an ëmmerhin Tour de France Gewënner, d'Coursse fäerdeg gefuer wären.

Et geet elo hei op dëser Plaz awer net drëms, fir iergendengem d'Schold zouzeweisen. Et ass awer ganz kloer, datt dat, wat d'lescht Woch a 85 Länner op der Welt via Televisioun respektiv Internet ausgestraalt gouf, bei der nächster Editioun vum Tour de Luxembourg net méi däerf virkommen. Et war eng Blamage sonnergläichen. Et war Amateurismus pur, esou wéi dat awer leider dacks an eisem Land, och nach op villen anere Plazen, de Fall ass.

Well, wéi ass et méiglech, datt een esou Biller, menges Wëssens, bis elo nach net an där Form, bei auslännesche Coursse vun deem Niveau, gesinn huet? An dësem Fall heescht dat, datt d'Streck esou ofgeséchert muss ginn, datt fir de Passage vun der Course, keng Autoen, Camionen oder Bussen op där Strooss fueren oder geféierlech stinn, bis de ganzen Vëlos-Tross laanscht ass. Fir déi Hallef Stonn, oder wann et och nach eng Stonn wär, wäert d'Welt fir d'Leit an deem Deel vu Lëtzebuerg jo hoffentlech net ënnergoen. Well wann ee wëll mat de groussen Hënn pisse goen, dat heescht, wann ee Milliounen Leit, an anere Länner, wëll weisen, wéi schéin eist Land ass, da muss ee sech och déi néideg Moyene ginn

Mir schwätzen hei nämlech dann net méi vun iergend enger Kiermescourse, mä vum Tour du Luxembourg. Luxembourg, please, let make it happen.