Déi 80. Editioun vum Tour de Luxembourg huet fir vill Polemik gesuergt.

Nodeems d'Coureuren op der zweeter Etapp opgrond vun der Sécherheet gestreikt an d'Course neutraliséiert haten, gouf vum Organisateur eng Besserung versprach. Déi ass och komm, mä op der Schlussetapp koum et zu engem weidere Problem, wéi op eemol e Camion um Circuit stoung. Déi Responsabel vum Tour wëlle juristesch Schrëtt dogéint aleeden.

"Mir mussen eis natierlech do och schützen als Organisatioun vum TDL. Mir hunn nach näischt an d'Weeër geluecht. Mir wäerten awer elo Enn der Woch den Debriefing maachen. Natierlech och mat der Police a mat deenen Zoustännegen, déi eis hëllefen, dës Course ze organiséieren an da wäerte mir eis mat eisem Affekot gesinn, wéi mir elo genau do virginn, kann ech net soen. Mee et wäert eng Reaktioun kommen.", sot den Andy Schleck, de President vum Tour de Luxembourg.

Et si Biller, déi schockéieren. Op der leschter Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg stoung an enger Descente op emol e Camion op der lénker Stroossesäit. Verschidde Coureure kruten net méi gebremst a si gefall. Glécklecherweis krut de Camion kee Coureur ze paken an et gouf kee schwéier blesséiert. Déi annoncéiert rechtlech Suitte sollen nom Debriefing vun der Organisatioun ageleet ginn.

Vëlossummer oder Subside vum Staat fir en neien Drotiesel sollen d'Leit dozou bréngen, nees op de Goût vum Vëlo ze kommen. Dem Glen Leven no huet hei de Grand-Duché et awer verpasst, d'Land als Vëlosnatioun ze presentéieren.

"Wéi solle mir den Touriste verkafen, dass mir op autofräie Stroosse fueren oder soen, mir hätte wéineg Verkéier an da stinn am Tour de Luxembourg d’Autoe lénks a riets, dass d'Coureure mussen Slalom fueren. Dat war definitiv keng Reklamm."

Dem Natioun Branding huet déi ganz Situatioun immens geschuet, ma fir de Sportsministère ass ee mat engem bloen Aen dovu komm.

"Engersäits hu mir den Imageschued queesch duerch d'Welt, dat ass schonns bedauerlech, mä op där anerer Säit muss ee soen, dass mir Chance haten, dass et net zu méi schwéieren Accidenter komm ass. Ech wëll net wëssen, wat geschitt wier, wann e Coureur schwéier blesséiert oder gestuerwe wier, da wier d'Katastroph nach méi grouss gewiescht."

Beim Debriefing wier dem Andy Schleck nodacks de roude Bic an den Asaz kommen. Dat ass och batter néideg, fir déi nächst Editioun manner chaotesch iwwert d'Bün ze bréngen.