D'CSV an der Chute libre an d'Dräier-Koalitioun, déi d'Muskele ka spille loossen - sou liest sech den Owend d'Kuerz-Analys vun de Resultater vun der Sonndesfro, déi vum Wort an RTL gestallt gouf.

Et ass natierlech eng Momentopnam lo am November bei engen 1.350 gefrote Leit - an awer e Bild, dat den Zoustand vun der Polit-Zeen gutt zeréck gëtt - fënnt de Roy Grotz a sengem Tëscheruff.

Verschiddener bei der CSV hunn dat doten sécher gesi kommen: nach 17 Deputéierten am Cercle, do gëtt d'Loft dënn, fir nach mat décke Parolen nom Pouvoir wëllen ze gammsen - do hält ee sech besser roueg a leckt seng Wonnen - ech kommen nach drop zeréck op déi gebeidelt Vollekspartei.

Par Rapport zu de Walen 2018 hätt Gambia also confortabel 34 Sëtz, géintiwwer der Oppositioun mat 26, woubäi muss de Plus 1 fir d'ADR ervirgehuewe ginn, déi nees op Fraktiounsstäerkt kéim. Bei dëser Partei ass sech awer ze froen, vu datt de Sonndesfro-Sondage net op Basis vu wielbaren Käpp gemaach gouf; op dann zum Beispill e Fred Keup kann d'Stëmme vun engem Gast Gibéryen ka rattrapéieren - dat ass ze beweisen.

Mat all Kéier 2 Deputéiert schéngen Déi Lénk an d'Pirate gutt zerwéiert - de Score bei de Walen war also keen Incident de parcours.

Vu Muskele kann d'DP mat un der Spëtzt dem Kapitän Xavier Bettel knapps nach goen; 14 Sëtz, dat sinn der sou vill wéi déi Liberal quasi konstant tëscht 1974 an 1984 haten - woubäi Bettel a Gramegna d'Zuchpäerd sinn an d'Perten an der Gonscht vum Wieler vun den aneren bloe Regierungsfrënn mussen ausbigelen.

Den Effet "Paulette" katapultéiert d'LSAP op 12 Sëtz. Et bleift vill Loft awer nach no uewen.

Déi Gréng si wärend der Pandemie mat hiren wéineg-visibele Ministèren net gutt zerwéiert, verléiere souguer am aktuelle Sondage ee Sëtz a sinn an d'Roll vum Juniorpartner degradéiert, deen net méi kann op Aenhéicht mat Blo-Rout matdiskutéieren.

Tjo, an dann d'CSV - eng Vollekspartei, déi mat hiren 17 Deputéiert dee selwechte Score wéi 1974 hätt - deemools waren et 18 Sëtz - ergo aktuell de schlechtesten Taux am Bestoe vun der Partei muss astiechen.

Verwonnert dat?

Nee, absolut net, well d'Partei einfach den Toun net fënnt an den Ecart zu der soss-traditioneller Wielerschaft ëmmer méi grouss gëtt. Eng CSV, déi net als Ekipp optrëtt, déi vague an diffus Messagen erausgëtt a wou Harakiri-Sortien vum Parteipresident vläicht e kuerzen "Moment of fame" bréngen, deen éischter en Ament vum Schumme fir d'Parteifrënn gëtt.

Eng Partei, déi soss intern zwar sachlech gestridden huet, mee als Unitéit no baussen do stoung - deen Teamgeescht ass komplett d'Baach agaangen, et gëtt kritiséiert fir ze kritiséieren, d'Haaptparteileader eenen net, mee splécken, null Renouveau a keng Zukunftssujeten, déi d'CSV ka besetzen - jee - d'Analys ass haart, mee fuerdert zum Handelen op.

Am anere Fall fënnt sech allefalls och d'CSV just nach an enger Dräier-Koalitioun erëm - wann dann ee sech zu esou engem baarmhäerzegen Akt vu Guttheet nach erbaarmt.