An dëser Pandemie schiele sech d'Differenzen tëscht den 3 Koalitiounspartner ëmmer méi eraus.

Nach e Méindeg huet d'Santésministesch bei eis op der Antenne gesot, et kéint een den Ament den Impakt vun den Feierdeeg nach net am Viraus gesinn. Eréischt Enn dëser Woch, Ugangs nächster Woch géing een ufänken (!!!) ze gesinn, wéi een Impakt d'Feierdeeg haten. An da waren et hannerteneen geschnidden dës Aussoen am Interview e Méindeg de Moien mam Paulette Lenert:

Ausso N°1 : „Am Moment hu mer wierklech eng virsiichteg Approche an dat wäert och de groussen Bestanddeel vun den Diskussioune sinn, déi mer elo kuerzfristeg och an der Regierung wäerte féieren.“



Ausso N°2 : „Mir hunn am Moment vill Risikoen, mat deene musse mer rechnen. Dat eent sinn d'Feierdeeg. Dat anert ass d'Saison selwer [...]. An da kënnt derbäi [...] déi nei Variant vum Virus, déi englesch Variant.“



Ausso N°3 : „Sécherlech wäert et net esou sinn, dass alles komplett opgelockert gëtt. Ech mengen, dat ass eng Illusioun. Mee dir verstitt, ech wäert mech elo net prononcéieren.“

Op der enger Säit stinn also d'Sozialisten an do virop d'Gesondheetsministesch, déi eng méi virsiichteg Approche huet. Si huet och gëschter op der Pressekonferenz net ganz iwwerzeegt gewierkt, vun deem, wat se do huet musse soen.

Op der anerer Säit eng DP mat virop dem Premier, deen ënner anerem och iwwer d'Feierdeeg am Ausland war – de Chrëscht-Interview gouf jo net fir näischt op Wonsch vum Xavier Bettel schonn am Virfeld opgeholl. De Premier also wëll elo mat dësen onséchere Prognosen déi net essentiell Butteker nees opmaachen an huet domat och ganz kamoud festgeluecht, wéini d'Solden dann nees dierfen ufänken.

Schéin Annonce, déi een als DP do de Geschäftsleit dierf maachen.

An natierlech geet et beim Commerce ëm vill méi wei zum Beispill e Louis-Vuitton Buttek an der Stad. Eng Kritik, déi schonn op de soziale Medien ze liesen war. Et geet ëm vill kleng Butteker iwwerall uechter d'Land zu Esch, zu Déifferdeng, zu Ettelbréck zu Wolz an zu Klierf, fir der just e puer erauszepicken. Et sti vill Existenzen um Spill. Et just erofbriechen op Luxus-Butteker verfeelt eng ganz mënschlech Dimensioun.

Mee natierlech ass d'Roserei bei der Horesca a virop dem President Alain Rix grouss a mir missten all zesummen mat him op d'Barrikade goen. Well jo wann d'Geschäfter nees opginn an zousätzlech d'Schoulen (och een DP-Ressort) – a mat den bekannte Risken d'Zuelen nees an d'Luucht ginn, da bleift de Secteur wäit iwwer den 31. Januar eraus zou. Restauranten a Caféen, déi schonn zanter dem 26. November keng Cliente méi zerwéiert hunn. Wa se dann dierften den 1.Februar nees opgoen, wären si am Ganze schonn 125 Deeg zou gewiescht.

De Xavier Bettel schwätzt vun der mentaler Gesondheet. Enfin... oder op eemol muss ee sech do froen?

Zanter 2015 gëtt de Beruff vum Psychotherapeut unerkannt, ma bis haut kritt ee Consultatiounen net rembourséiert.

Psychiatrien lafen iwwer an dat och net eréischt zanter dëser Pandemie.

A ganz éierlech. De meeschte Leit wär a mengen Ae gehollef, wa se hir Kolleegen an hir Léifst nees dierften gesinn an dat ass wuel éischter an engem Café oder Restaurant bei engem gudde Patt a Plat wéi zesumme Boxen a Strëmp kafen am Buttek X&Y.