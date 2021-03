Wat ass nëmme lass bei der CSV? Déi Fro stellt sech a sengem Tëscheruff de Guy Weber.

Ech hunn haut um Radio Wierder héieren, ewéi vu "Gemauschels" an "ënnert den Teppech kieren", "vun Triwwelen an Druddelen" riets gaangen ass.

Déi Wierder kommen aus dem Mond vun der Fraktiounspresidentin an dem President vun der gréisster Vollekspartei am Land.

Vun "Faux an Usage de faux", engem "emploi fictif" gëtt geschwat.

Dat Wuert "semi-kriminell" ass gefall.

Ech erkennen déi chrëschtlech-sozial Vollekspartei net méi erëm.

Ech hunn an iwwer 30 Joer am Beruff nach ni materlieft, dass eng Partei, déi an der Nokrichszäit bis 2013 - mat nëmmen enger Ausnam - d’Land fest am Grëff hat, sech selwer - an dat och nach ëffentlech - demontéiert.

A 5 Woche soll d’CSV en neie President wielen.

Den abléckleche President - de Frank Engel - schéngt, Stand haut, jo nach ëmmer an der Course ze bleiwen.

Hie wëll eegenen Aussoen no net zerécktrieden an hätt sech trotz de Virwërf, déi a Form vun enger Plainte beim Parquet vu Parteikolleegen deposéiert goufen, näischt virzewerfen.

Et ass gewosst, dass et zënter der Wiel vum Frank Engel als CSV-President virun 2 Joer an der Partei ramouert.

Mä de Showdown an der Ëffentlechkeet ass ongewinnt.

A menger professioneller Karriär hunn ech änlech Streidereien nëmme bei enger anerer Partei matgemaach: der LSAP.

D’Sozialiste schéngen hir Léiere gezunn ze hunn.

Bei der CSV huet et ëmmer geheescht: Do kënnt vun interne Streidereien ni eppes an d'Ëffentlechkeet.

Dat huet och gréisstendeels gestëmmt.

Bis haut.