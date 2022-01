Laang huet se als Tabu gegollt. Den Ament gëtt awer a villen europäesche Länner doriwwer debattéiert, anerer hu se schonn decidéiert: d'Impfflicht. Mee ass déi Mesure wierklech néideg? Ëm déi Fro geet et am Commentaire vun haut. Fir d’Monica Camposeo wier de Kollateralschued ze grouss.

De Commentaire vum Monica Camposeo

D'Debatt ass villschichteg, dat steet fest. Ma se ass fir mech bis ewell awer an der Ëffentlechkeet net deementspriechend gefouert ginn.

Einfach soen, "dat ass den eenzege Wee aus der Pandemie eraus", ass ze einfach. Well wien an eng Impfflicht era wëll, muss och de Wee eraus scho gesinn.

Mam Wëssen, wou mir elo hunn, ass dat awer schwéier nozevollzéien. Virusvariante si net ze verhënneren an haut ka kee garantéieren, dass eis eng Impfflicht mat de Vaccinen, déi mer elo hunn, och virun enger Sigma oder Ypsilon-Variant schützt.

Doraus entsteet och schonn direkt eng weider Fro: Wéi een Impfstoff hëlt ee fir d'Impfflicht? Dass en ugepasste Vaccin géint Omikron geschwënn op de Marché kënnt, ass schonn ugekënnegt. Bis där es awer genuch do ass a jiddereen – och déi, déi scho geimpft an zum Deel geboostert sinn – domadder gepickt goufen, ass souwisou jiddereen a Kontakt mam Virus komm an d'Pandemie huet sech vum selwen erleedegt. Oder mir hunn erëm eng nei Variant. Fänke mer dann nees vu vir un?

Da wësse mer mëttlerweil, dass den Impfschutz no enger Zäit ofhëlt. Och wann déi perséinlech Protektioun géint e schwéiere Verlaf nach gi wier, sou weisen déi aktuell extrem héich Neiinfektiounen däitlech, dass een net laang géint eng Ustiechung geschützt ass. Eng Impfflicht mat Booster-Flatrate, ouni ze wësse wéi dacks a bis wéini nach muss nogeboostert ginn, schéngt mer wierklech net gutt iwwerluecht, fir d'Situatioun an de Grëff ze kréien.

Ausserdeem kënnen déi Impfstoffer, déi den Ament agesat ginn, keng steril Immunitéit hierstellen. Kanner a Jonker, déi faktesch eng däitlech méi niddreg Warscheinlechkeet hunn, de Gesondheetssystem ze belaaschten, misste sech also impfe loossen, obwuel d'Verbreedung vum Virus net komplett ka gestoppt ginn. Anescht war dat zum Beispill bei de Pouken, wou d'Krankheet duerch Massenimpfunge weltwäit tatsächlech konnt ausgerott ginn. A wärend d'Stierflechkeet bei enger Poukenerkrankung bei 30 Prozent louch, leie mer beim Coronavirus an der Moyenne weltwäit bei knapp iwwer 2 Prozent.

Net nëmmen ass also aktuell eng Impfflicht keng Garantie, fir aus der Pandemie eraus. Mee se elo awer anzeféieren, wier onverhältnesméisseg.

Net ze vergiessen, dass ronderëm d'Ëmsetzung, d'Kontrollen oder wéi ee mat de Frontaliere wëll ëmgoen, ze vill Froen opstinn.

Fréier oder spéider ass d'Pandemie eriwwer. D'Fro ass net, ob mer erauskommen, mee wéi mir dat als Gesellschaft iwwerstinn.

Eng Debatt iwwert de Pro a Contra vun enger Impfflicht, kënnt Dir en Donneschdeg den Owend am Kloertext op der Télé suivéieren.