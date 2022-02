E Commentaire vum Jean-Marc-Sturm.

Ma hu mir se nach All?

Wéi ech e Sonnden de Moien um Internet d'Aktualitéit suivéiert hunn, sinn ech bal vum Sëtz gefall.

Do war dach net ee Video op deem Hallwerweise sangen "De Bettel gëtt opgehaangen op der neier rouder Bréck". Dobäi gouf och nach frenetesch an d'Hänn geklappt an een anere lusche Mënsch bläert duerch de Parlophon "Zicke Zacke" an d'Lemmingen ruffen "Hoi hoi hoi". Vum Ridicule hir bal net ze toppen.

Ech sinn iwwerzeegt, dass déi Energumène vum Genre: "Ech huele mir all d'Rechter an ignoréieren all Obligatioun." Dobäi kënnt warscheinlech och eng déck Portioun Frustratioun.

Ech hat a menger Naivitéit geduecht, mat den Eeër op dem Premier seng Fassad wier den Héichpunkt erreecht. Woubäi ech mech nach ëmmer froen, wat dem Xavier Bettel säi Mann mat de Covidpolitik ze dinn huet, wann hien dofir säin Auto zerkraazt kritt. D'Corinne Cahen an hir Kanner goufe vun der Police a Sécherheet bruecht. Ma si mir dann an engem Zoustand vu kollektiver Idiotie?

Et schéint, dass eng Frustratioun opkacht, déi als Ventil Richtung Stierme vum US-Kapitol geet. Mech enttäuscht eis Gesellschaft ëmmer méi, se ass just nach "Ech-bezunn":

Ech stationéiere op zwou Parkplazen

Ech rappen d'Autosdier op an téitschen de Won niewendrun, ouni mech ze mellen.

Ech iwwerhuele riets.

Ech hale keen Ofstand.

Ech geheie mäin Dreck an d'Natur.

Ech wëll Respekt vun deen Aneren, ouni si ze respektéieren... etc.

Ech, Ech, Ech....

An dann ass do nach ee Lénksextreemen, dee mengt, de Premier an d'Gesondheetsministesch wieren am zweete Weltkrich erhaange ginn. Ech sinn iwwerzeegt, dee Kärel dreemt Owes vum Stalin, dee Millioune Mënschen um Gewëssen huet.

Mä zeréck bei d'Biller vun der Maniff.

Konklusioun: Ech schumme mech fir déi Leit.