Wéinst de Mesure vun der Tripartite a vrun allem dem Verréckele vun enger Indextranche gëtt hunn d’Regierung an d’Patronat elo décke Buttek mam OGBL.

Dat ass awer réischt den Ufank an egal wéi geet de Buttek elo réischt richteg lass, sou de Fränz Aulner haut am Commentaire.

De Commentaire vum François Aulner

Wann alles méi deier gëtt, kann ee sech mat senge Sue manner leeschten. An da kräischt jiddereen. Vun de Leit, déi struewelen un, iwwert déi verschidden Degréen vu Mëttelschichten an d’Betriber bis hin zu den Happy few. Jidderee fillt sech ongerecht behandelt. Einfach mat der Strenz verdeelen geet net, soss wier et jo einfach. Méi Suen op d’Inflatioun geheien, wierkt ewéi Ueleg op d’Feier. Iergendwou muss gespuert ginn an dowéinst gëtt et Buttek, elo Mol besonnesch tëscht dem OGBL an de Patronen wéi mer e Samschde konnten hei op RTL héieren. De Buttek geet awer réischt richteg lass wann d’Leit d’Präisdeierecht richteg ze spiere kréien an dat kënnt nach.

Jo, um Niveau vun de Paie muss een déi ominéis "essentiell" Beruffer endlech méi remuneréieren. Gläichzäiteg kann een duerchaus d’Lounentwécklung vun héije Gehälter e bësse bremsen. Oder nach sech froen, ob et tatsächlech legitim ass, datt verschidde Beruffer – beim Staat oder am Privé - 4 oder 5 Mol méi héich bezuelt ginn ewéi anerer. Jo, et misst een am Fong d’Steiertabellen un d’Inflatioun adaptéieren, mee da profitéieren a reellen Zuelen nees virun allem déi héich Gehälter. Dowéinst musse gläichzäiteg nei Barèmen bäigefüügt ginn, fir der Lounentwécklung Rechnung ze droen a pourquoi pas nei Spëtzesteiersätz ewéi viru puer Joerzéngten. A jo, wat d’Betriber ugeet, kéint een och d’Betriber déi vill Leit beschäftegen steierlech méi ënnerstëtzen an déi di vrun allem Geld schaffe loosse manner.

Ma amplaz just iwwert d’Gehälter ze streiden an déi eng Paien eng géint déi aner auszespillen oder Betriber, déi Profit maachen all als Béiser duerzestellen, wier et mol méi schlau endlech méi iwwert déi ze schwätzen déi trotz Kris la vie en rose genéissen, ouni mussen eppes dofir ze maachen. Déi breet Schëlleren, déi an der Vergaangenheet zur Kees gebuede goufen, dat waren d’Mëttelschicht an de Mëttelstand. Gläichzäiteg stellt ee fest, datt ëmmer méi Leit an d’Epicerie sociale musse goen, obwuel se schaffen an ëmmer méi Jonker mussen déi Säit der Grenz eng Wunneng sichen.

Vill méi ass et also d’Fro, net ob, mee wéini, d’Groussbesëtzer oder auslännesch Investisseuren endlech als déi eigentlech breet Schëlleren identifizéiert ginn. Eenzel steierlech Begënschtegungen a Punkto Immobilie maache Sënn, well se de Marché stimuléieren, mee anerer droe just dozou bäi, datt déi di scho vill hunn nach méi opbaue kënnen , iwwerdeems anerer ëmmer méi ausgeschloss ginn. Zum Beispill ass et net méi zäitgeméiss, datt e Bien bis zu 80% kann amortiséiert ginn, obwuel den Terrain hautzedaags däitlech méi ewéi 20% ausmécht. Zäitgeméiss ass et och net méi, datt verschidde Leit hei am Land net eng oder zwou, mee Honnerte Wunnengen steierfräi geierft hunn a weider verierwe kënnen ? Eng oder zwou Wunnengen oder Terrainë missten ëmmer steierfräi sinn jo, mee 100 ? Firwat ginn d’Steieren op d’Aarbecht progressiv an d’Luucht awer net beim Kapital ?

Un déi waarm Eisen muss d’Politik endlech erugoen an net just doriwwer "debattéieren, fir eventuell doriwwer nozedenken, ob een net misst kucken vläicht eppes ze maachen".

Soss gëtt et ëmmer méi Buttek.