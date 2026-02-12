RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Automag - Am AlldagstestFord E-Tourneo Courier

Andy Brücker
De praktesche Familljewon, dee vill Stäerkten huet, woubäi d'Autonomie awer keng dovunner ass.
Update: 12.02.2026 14:42

Automag - Ford E-Tourneo Courier (12.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

An dësem Automag hat den Andy Brücker e Gefier aus enger Kategorie am Test, déi sech enger ëmmer méi grousser Beléiftheet erfreet. Rieds ass vum “Kompakt-Van”. An dësem Fall kënnt deen aus dem Haus Ford.

Automag: Ford E-Tourneo Courier

Genee sou ass et... den Iwwerbegrëff ass “LAV ", wat fir “Leisure Activity Vehicles” steet, deemno “Fräizäit-Van”. An Däitschland maache sech d’Liewe méi einfach an nenne se «Héichdaachkombien». Ech denken dat beschreift d’Asazgebitt nawell zimmlech gutt. Et huet een déi praktesch Virdeeler vun engem Kombi, allerdéngs ass den Auto och méi héich vun der Karosserieform, deemno kritt een och méi ënner.

Wat genee fir een Auto has de dann am Test?

Majo dat war de Ford E-Tourneo Courier. Wiem dat elo net direkt eppes seet... et fält an d’selwecht Kategorie wéi e Renault Kangoo, Citroën Berlingo oder nach VW Caddy, fir déi mol ze nennen.

© Andy Brücker

Dacks kennt een déi Gefierer éischter a Form vun engem klengen Transporter, wéi e sëllege Firme se notzen, sief et fir Iessen auszeliwweren, als Aarbechtsgefier fir en Usträicher, Gäertner oder soss en Handwierksbetrib. Ma si fannen och an der familljentauglecher Versioun ëmmer méi Uklang, well se einfach praktesch sinn an och ëmmer besser ausgesinn, dat duerch méi uspriechend Karosserieformen, respektiv faarflech Akzenter.

A wéi enger Hisiicht «praktesch»?

Et ass wéi gesot e méi héijen Kombi. Deemno kritt ee souwuel d’Famill oder Frënn, wéi och Gepäck ënner. An eisem Fall war Plaz fir 5 Persounen, plus an der Mall nach emol 570 Liter. Wann een d’Réckbänk ëmleet, kritt een esouguer 2.162 Liter ënner.

© Andy Brücker

Dobäi kommen nach emol 44 Liter am Frunk, vir ënnert dem Capot. Wat de Volet “praktesch” ugeet, kommen e sëllegen Oflagen, respektiv Fächer dobäi, wou een Allméigleches ënnerkritt, sief et zum Beispill dreckeg Schong an der Mall an engem separate Fach an der Säitewand, oder seng Jacketten uewen ënnert dem Daach direkt iwwert de Sëtzer vir am Cockpit.

© Andy Brücker

Dann huet een zum Beispill och hannen op béide Säiten eng Schiebedier, wat d’eran- an erausklammen extrem vereinfacht, och wann d’Parkplaz mol méi enk ass.

Ma net alles war sou praktesch...

Dat ass leider wouer. Ech hat wéi gesot den E-Tourneo am Test, deemno d’Elektroversioun. D’Autonomie ass uginn mat bis zu 288km, wat jo u sech schonn net immens vill ass. Ma wann ee just vun engem Duerf d’Kanner an dat nächst Duerf an d’Schoul féiert, respektiv op den Training, dann nach an der Géigend akafe fiert oder mol en Tick méi wäit fiert, fir am Baumaart e Sonneprabbeli an e puer Blummestäck sichen ze goen, ass et perfekt.

© Andy Brücker

Déi Woch wou ech den E-Tourneo Courier hat, hunn ech musse bis op Köln op eng Expo fueren. Vu mir aus sinn dat knapp 175km, misst also problemlos klappen denkt ee sech. Voll gelueden huet den E-Tourneo just 199km Autonomie ugewisen, dat bei 12 Grad Baussentemperatur.

© Andy Brücker

Do sinn ech schonn e bëssen nervös ginn. Mir waren zu 3 am Auto an ech muss soen, et war nawell eng spannend Rees bis op Köln. Mat gaaanz gemelleger Faart, an e puer Momenter vun Zweiwel hu mer et dann och bis op Köln gepackt an haten nach eng 20km an der Batterie. Ech war allerdéngs frou wou ech bis eng Elektroborn fonnt hat, dat kënnt dir mer gleewen, a meng Passagéier och!

© Andy Brücker

Fir heem war ech frou mat engem E-Tourneo do gewiescht se sinn, an net mat engem normale Kombi, well mir haten nach eppes musse mat heem bréngen, wat esou kaum an en normale Kombi gepasst hätt. Do war den Tourneo Gold wäert.

© Andy Brücker

Mat voller Mall si mer dunn nees änlech gemittlech zeréck op Lëtzebuerg gefuer, och deen Ament mat just e puer Kilometer Recht-Autonomie bei der Arrivée. Ech hätt net dierfe presséiert sinn, well soss wier et net duergaange mat der Kapazitéit an ech hätt musse stoe bleiwe fir ze lueden tëschenduerch. Deemno léiwer Fouss vum Gas an an enger Kéier duerchfueren an dann doheem lueden. Un enger Schnelllued-Statioun soll ee bannent 24 Minutte vun 10 op 80% luede kënnen. Vun 0 op 100% muss ee ronn 45 Minutten arechnen. Un enger 3-phaseger AC-Wallbox muss ee mat ongeféier 5 Stonne rechnen, fir op 100% ze kommen, wann d’Batterie quasi eidel war.

© Andy Brücker

De Stecker fir ze lueden gëtt iwwregens op der Fuerersäit hannen agestach, an d’Schiebedier huet dann do och e speziellen Arrêt, fir dass een net riskéiert de Stécker, respektiv de Kabel ze beschiedegen, well am Prinzip geet d’Dier méi wäit op, wann net grad geluede gëtt.

© Andy Brücker

Wéi fält däi Fazit dann aus a wat kascht den E-Tourneo?

Ech muss soen, e fiert sech ganz gutt an déi 136 PS ginn och duer. En ass immens praktesch am Alldag a bitt och vill Flexibilitéit. Allerdéngs ass et kee Gefier fir op d’Rees ze goen, däers muss ee sech bewosst sinn. Dofir geet d’Autonomie einfach net duer an och de Reesconfort dierft do net optimal sinn. Op der Réckbänk war et zum Beispill d’Kritik, dass een de Gurt net verstelle konnt an deen deels och no laanscht den Hals gelaf ass, wat net wierklech bequeem war.

© Andy Brücker

Ma fir hei am Land vun A op B ze fueren, sief et mat de Kanner oder engem Mountainbike an der Mall, bitt en alles wat ee brauch, an et kënnt een och elektresch gutt doduerch.
Mir haten den E-Tourneo an der héchster Ausstattung «Active» an dee loung präislech bei 40.872 Euro. Et kritt een awer och scho fir knapp 32.300 Euro en elektreschen Tourneo an der Basisversioun. Als Verbrenner fänkt et iwwregens scho bei 23.289 Euro un.

© Andy Brücker

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G
4
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Serie: Mir, am Sozialen
Meggie Jakoby : "Si erliewen et um eegene Läif, mir si just Zeien dovun"
Video
Fotoen
Néng Doudesaffer
Police identifizéiert 18 Joer al Täterin no Schoulschéisserei a Kanada
Skelett a Wallis fonnt
Spuenesch Police mécht elo en Zeienopruff
Video
Weider News
Automag - Facelift
Peugeot 308 an 308 SW
Audio
Fotoen
Automag - Am Alldagstest
Ford Ranger PHEV
Fotoen
Automag - Sneak Preview
Volkswagen ID. Polo
Audio
Fotoen
Automag - Am Alldagstest
Audi Q3
Audio
Fotoen
Automag - Electric only
Alpine A390
Fotoen
Automag: Am Test
Toyota Urban Cruiser an Toyota Aygo X
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.