RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Automag: Am AlldagstestRenault Clio

Paul Origer
E kompakten, spuersamen awer sportleche Bestseller mat "Iwwerhuelprestige".
Update: 23.07.2026 06:06

Automag: Renault Clio (9.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Viru 6 Méint huet Renault déi 6. Generatioun vum Bestseller Clio virgestallt a schonn deemools hat dee klenge Fransous nawell direkt e gudden Androck hannerlooss. Elo stoung den neie Clio fir een Alldagstest bereet an de Paul Origer war gespaant, ob sech déi éischt Impressioun och am Alldag bewäert huet.

Automag: Renault Clio

Fréier konnt een e klengen Auto tatsächlech nëmme begrenzt notzen. Laangstrecke waren zum Beispill tabu. Abee, den neie Clio huet op ronn 900 Kilometer fir alles missen duerhalen an dat huet e gutt gemeeschtert!

© Paul Origer

Den Design
E groussen Ënnerscheed zum Virgänger an en plus immens gelong; Renault ka bei senge klengen Autoen definitiv och emotionalen Design. An iergendwéi muss den neie Clio och besonnesch vu vir Charakter hunn, well de sougenannten "Iwwerhuelprestige" konnt ech op der däitscher Autobunn tatsächlech feststellen.

© Paul Origer

Den Interieur
Och op méi eng laang Zäitdauer huet de Clio seng Qualitéite behalen. Eng dovunner ass besonnesch de Sëtzconfort an déi relativ üppeg Plaz an der viischter Rei. Dee fir mech net optimale Verstellberäich vum Sëtz ass awer bliwwen, genee wéi déi knapp Beefräiheet hannen. Zum Banneraum gehéiert fir mech och d'Iwwersiicht; dem flotten Design geschëlt ass eng zimmlech breet D-Sail hannert déier alt emol ganz Autoe verschwanne kënnen. Och d'hannerzeg aparke kann esou zum Challenge ginn. Zum Gléck waren an eiser Versioun all méiglech Kamerasystemer verbaut an déi hu vill gehollef.

© Paul Origer

Den Undriff
Wichtegsten Undriff ass beim neie Clio d’Hybrid-Motorisatioun an déi stouch och an eisem Testauto. Och wann haut 160 PS der net terribel vill sinn, de Clio Nummer 6 mutéiert domat quasi zum Hot Hatch. D'Kombinatioun aus Elektro a Bensinner suergt fir een zackegen Untrëtt mat vill Dréimoment, besonnesch am Sportmodus geet et richteg virun. De Verbrauch bleift awer an alle Situatiounen an engem nidderege Beräich, vu 4,6 bei Gepiddels duerch d'Stied an iwwer Land bis zu 6,9 Liter beim Vollgas-Rëtt iwwert d'däitsch Autobunn goung d’Palett - dat ass absolut korrekt. E klenge Bemol gouf et fir d’Boîte; déi speziell Multimode-Technik fonctionéiert leider net ganz ruckfräi, wat besonnesch am Stop & Go nervt.

© Paul Origer

Op der Strooss
Wien den Esprit-Alpine-Emblem belächelt an als einfach Equipementslinn ofdeet, deen iert sech gewalteg. An der Topversioun stécht méi dra wéi ee mengt. Engersäits ee relativ knackegt Fuerwierk, wat esouwuel 180 op der däitscher Autobunn wéi, zesumme mat enger nawell kommunikativer Steierung, enk Kéieren op der Landstrooss meeschtert - anerersäits eng Fiederung, déi hirem Numm an der Renommée vu franséischen Autoen all Éier mécht an d'Passagéier bei schlechte Stroosse verschount.

© Paul Origer

Am Resumé
Net fir näischt de Bestseller an d’Relève ass bestëmmt och mat der Nummer 6 nees geséchert. Och de Startpräis vu ronn 23.000 Euro fir den Hybrid ass ee fairen Tarif fir ee wierklech vollwäertegen an attraktiven Auto.

© Paul Origer

Internet: Renault Clio
Crashtest: Renault Clio

Am meeschte gelies
Vermësstemeldung gestrach
43 Joer al Fra, déi zënter en Dënschdeg vermësst gouf, ass nees opgedaucht
Op der A13 duebel sou séier wéi erlaabt
Chauffeur fiert mat 224 km/h op enger Plaz, op där 110 erlaabt ass
Europa
Grouss Bëschbränn a keen Enn a Siicht, 12.000 Leit am franséische Gironde evakuéiert
Video
US-Bericht
Trump wëll FIFA-President Infantino als neien UN-Generalsekretär
Erasmusbréck zu Rotterdam
15 Blesséierter no Kollisioun vun zwee Trammen
Weider News
Automag: 611 PS an nëmmen 99 mol gebaut
Mir hunn de Bovensiepen Zagato um Salzburgring getest
Fotoen
De Kia K4
Automag: Am Alldagstest
Kia K4
Fotoen
Automag - Wa Kandheetsdreem an Erfëllung ginn
Ferrari 12Cilindri
Video
Automag: Am Alldagstest
Škoda Enyaq RS
Audio
Fotoen
Automag: Éischten Test
Volvo EX60
Audio
Fotoen
Automag: Facelift
Peugeot E-408
Audio
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.