RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Automag: Éischten TestVolvo EX60

Paul Origer
Mat Leeschtung an Autonomie wëll Volvo géintiwwer der Konkurrenz Punkte sammelen, ma och de Präis spillt eng Roll.
Update: 30.06.2026 08:00

Automag: Volvo EX60 (29.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Kaum hu Stuttgart a München mat de Modeller Mercedes GLC a BMW iX3 hir grouss Hoffnungsträger lancéiert, scho kënnt de Géigewand aus Schweden! De Volvo EX60 trëtt vläicht diskret op, huet et awer fauschtdéck ënnert dem Capot. De Paul Origer ass deen neien Elektro-Volvo fir eis zu Barcelona gefuer.

Automag: Volvo EX60

Net nëmmen ee Game-Changer a sengem Segment – fir een haut geleefegt Wuert ze benotzen - mee och deen éischte Volvo op der neier SPA3-Plattform! An dee soll a punkto Autonomie, Luedvitesse, Performance a Präis d'Kaarten nei mëschen.

© Paul Origer

Den Design

Typesch Volvo an zimmlech diskret: vu vir dominéieren déi bei E-Autoe scho gewinnte glat Nues, donieft wéi bei all Volvo d'Dagesluuchten a Form vum Thor sengem Hummer. Hannen ass den Ubléck och gewinnt, genee wéi d’Flanke mat de muskulöse Schëlleren, déi net nëmmen Design-Element sinn, mee och fir déi renomméiert Volvo-Sécherheet stinn.

© Paul Origer

Eng grouss Innovatioun gëtt et awer, an zwar d'Diergrëffer. Kleng Finnen op der Fënsterkant, e bëssen änlech wéi beim Mustang Mach E.

Den Interieur

Hei ass een direkt doheem. Hell a lëfteg, Materialie wéi Stoff, Woll oder mëllt Konschtlieder, déi direkt déi typesche Gemittlechkeet vermëttelen. Zum Gléck hieft d'Veraarbechtung sech qualitativ vum klenge Brudder EX30 nawell däitlech of. Zwar sinn d'Matièren och deels recycléiert, kréien dat awer besser verstoppt.

© Paul Origer

Den EX60 bitt donieft och vill Plaz. Chauffer a Bäifuerer hunn dank deem schlanken an nidderegen Tableau vill Raum fir d'Been an eng Hellewull un Oflagen, hanne sëtzt een och richteg gutt. Dozou nach perfekt geformte Sëtzer an déi laang Rees ka lassgoen.

© Paul Origer

Den Undriff

Hei heescht et klotzen statt kleckern. Dräi verschidde Variante wëlle fir all Besoin eppes bidden; 83, 95 oder 117 kW-Stonnen ass d’Kapazitéit vun der Batterie, tëscht 374 a 680 PS leeschten d'Elektromotoren a vun 611 bis 810 km ginn un Autonomie versprach. Luede kann den EX60 mat 800 Volt-Technik a maximal 300 – 400 kW Vitesse natierlech och nawell séier; gutt 300 km kënne sou an 10 Minutten nees geluede ginn.

© Paul Origer

Op der Strooss

Wann een d'Leeschtungsdate kuckt, dann erwaart ee sech beim EX60 en heftege Sportler, ma deem ass net esou: esouguer mat verstellbaren Amortisseure an décken 22-Zoll-Rieder bleift d'Fiederung nach ëmmer komfortabel, dat wierklech super-handlecht klengt Steierrad mécht Loscht op Kéiere fueren, enttäuscht awer bësse mat schappegem Feedback. Dofir geet den EX60 immens gutt vun der Plaz, och schonn an der Basis-Versioun P6. An dat, ouni bannendran och dee geréngste Kaméidi ze maachen. Wand- a Fuergeräischer ginn et quasi keng. Knäppercher leider och net esouvill a wéi beim EX30 leeft vill iwwert de grousse Schierm an der Mëtt. Leider nees suboptimal. Beim autonome Fueren hänkt Volvo der Konkurrenz och nach e bëssen hannendrun. Wou anerer scho laang Strecke fräihänneg erlaben, si beim schweedeschen Elektrobomber nach Virsiicht an d'Hänn um Steier gefuerdert.

© Paul Origer

Am Resumé

Keen Zweifel, Design an Interieur esou wéi den extreem héije Sécherheetslevel sinn typesch Volvo, verschidde Schrullegkeete beim Bedéngen och. Dofir gëtt mat Superlative bei Leeschtung an Autonomie opgetrompt. Wéi dat an der Realitéit ausgesäit, weist ee spéideren Alldagstest. Präislech gouf bei Volvo och een Effort gemaach. Bei 61.200 Euro start den EX60 an ënnerbitt domat de wäiss-bloe Konkurrent schonn emol däitlech.

© Paul Origer

Am meeschte gelies
Eng Persoun festgeholl
27 Joer ale Mann dout an Haus zu Märel fonnt
Motiv soll Suergerechtssträit sinn
Niedersachsen: Sechs Doudeger no Schéisserei a Foyer fir jonk Mammen
Video
"Natierlech hunn ech dat net gesot!"
Lydie Polfer dementéiert Ausso géint Begréngung vun der Stad
Video
Fotoen
22
No Brand a Grondschoul
15 Panini-Albumen ewechgeheit, esou kënnt Dir hëllefen
Presuméierten Täter op der Flucht
Dräi Blesséierter bei Explosioun zu Monaco, zwee dovu schwéier
Weider News
Automag: Facelift
Peugeot E-408
Audio
Fotoen
Automag - Um Circuit mat Profien ënnerwee
Alfa Romeo Driving Academy an Test vum Tonale
Audio
Fotoen
Automag - E sportleche Kombi
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Audio
Fotoen
Automag: Nei um Marché
Citroën ë-C3
Audio
Fotoen
Automag - Bestseller geet a 6. Generatioun
Toyota RAV4
Audio
Fotoen
Automag - Nei an Europa
Denza Z9GT mat iwwer 1.000 PS
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.