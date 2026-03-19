RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Christian Schmit
E klengen Elektroauto fir 25.000 Euro - Esou gesäit d'Zukunft bei Skoda aus!
Update: 19.03.2026 14:25

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Sneak Preview, dat kennt e jo éischter aus dem Kino. Mee och an der Automobil-Branche gëtt op esou Eventer invitéiert, fir Modeller ze weisen, déi deemnächst op eise Stroosse rullen.
Esou och bei Skoda, wou e klengen Elektroauto d’Gamme soll verstäerken. De Christian Schmit war op där Presentatioun a Portugal dobäi.

Automag: Skoda Epiq (19.3.26)

An do geet ëm den neien Epiq, an dorëms en Elektroauto aus europäescher Produktioun fir 25.000 Euro ze lancéieren, fir d’Attraktivitéit fir d’Elektromobilitéit virun ze dreiwen.
Laang huet ee sech jo am VW Grupp Zäit gelooss, mee dëst Joer dann d’Offensiv mat gläich 4 Modeller op där selwechter Plattform. Zwee vu VW, ee vu Cupra an eben och Skoda.

Den Epiq, kompakt vu baussen, grouss bannenan, eng Autonomie, déi fir déi Klass Auto passt, an en attraktive Präis sollen den Erfolleg bréngen.

© Christian Schmit

Fir de Start am Summer 2026 geet et mat der grousser Batterie a 55kw an 155kw Leeschtung lass.

Fir de “City Walk” duerch Porto an Ëmgéigend war ee mam Epiq a senger Tarnkleedung ënnerwee. Esou faarweg an originell, dass een d’Blécker op sech gezunn huet.

Déi éischt Fuerandréck ware positiv. Typesch Skoda: kloer Design-Linnen, kee Schnick-Schnack ass ze erwaarden, an och kee Retro Look. Sober robust an héichwäerteg, esou wäert en am Summer an de Showroom kommen.

© Christian Schmit

Am Mee fält dann definitiv de Voile op der internationaler Presentatioun, an och do ass den RTL-Automag mat um Rendez-vous.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.