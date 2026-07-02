RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bilan Fonds du LogementIwwer 1.200 Wunnengen aktuell am Bau

Ryck Thill
De Fonds du Logement huet säi Bilan 2025 presentéiert. Bannent engem Joer ass d'Zuel vun de Wunnengen, déi gläichzäiteg am Bau sinn, vu 638 op 1.227 geklommen.
Update: 02.07.2026 07:03
De Fonds de Logement huet aktuell eng 1.200 Wunnengen am Bau.
De Fonds de Logement huet säi Bilan 2025 presentéiert.

Am Fokus vum Joresbilan stinn awer net wirtschaftlech Zuelen, wéi Ëmsätz oder Benefice, mä d'Fro, wéi vill Menagen eng bezuelbar Wunneng kruten. Am leschte Joer konnten 116 Familljen an eng Wunneng vum Fonds du Logement plënneren.

Besonnesch grouss Wunnengsprojete wéi zu Wolz, Wecker, Mamer oder Diddeleng kommen de Moment gutt virun. Si kënnen an der Reegel méi séier realiséiert ginn. Parallel dozou investéiert de Fonds du Logement awer weider an d'Renovatioun vu Gebaier, déi deels protegéiert sinn, oder a méi kleng Projeten, déi matten an engem Duerfkär leien, seet den Direkter Jacques Vandivinit.

D'Demande bleift iwwerdeems héich. Enn 2025 stoungen ronn 7.000 Stéit op der Waardelëscht. Wien eng Wunneng zougedeelt kritt, gëtt no sozialen a finanzielle Krittären ausgewielt. Déi Reegele goufen deelweis iwwerschafft, fir verschidde Liewenssituatioune besser ze berécksiichtegen. Zum Beispill kennen elo elengerzéiend Elteren oder Studenten, déi grad zréck vun der Uni kommen, an hiren Heemechtsgemengen op den Waardelëschten no uewen réckelen.

An Zukunft wëll de Fonds du Logement och méi no bei de Bierger sinn. Nieft dem Haaptsëtz zu Märel sinn dofir regional Büroe geplangt, ënner anerem zu Wolz an zu Diddeleng.

Am meeschte gelies
Och zu Lëtzebuerg ukomm
Police a Parquet warne viru geféierlechem Internet-Phänomeen
"Kee Problem mat Ventilatoren", zwou Spueren nees op
Déi gemellten Dampentwécklung am Tunnel Grouft war warscheinlech just Stëbs, deen obgewierbelt gouf
Wéinst "Trafic d'influence"
Cargolux muss 1,15 Milliounen Euro Strof bezuelen
"Katastroph fir Industrie-Standuert Lëtzebuerg"
Indorama Ventures mécht Site zu Stengefort definitiv zou
Antwerpen (B)
Feier an Héichhaus, Police mellt Schwéierblesséierter, op d'mannst 5 Doudeger
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
An der Nuecht op en Donneschdeg
Zwee Blesséierter no Kollisioun am Tunnel Markusbierg
Invité vun der Redaktioun (2. Juli)
Schëfflenger Buergermeeschter Carlo Feiereisen
Video
0
LIVE
P+R Héienhaff just eng Tramsstatioun ewech
Wou a wéi Dir gratis parke kënnt fir op d'Open-Air-Concerten an der Luxexpo
Video
3
Ufanks gestreikt, lo gëtt geschwat
Gewerkschafte weise sech no Reunioun mat Wolt enttäuscht
Video
Audio
15
No méintelaanger Paus
Sozialpartner sinn zefridde mat de "konstruktive" Gespréicher am CPTE
Video
Audio
1
Den Andriy Melnyk a seng Fra goufen an der Ukrain nach emol begruewen.
Ausseminister reagéiert
Ëmstriddenen Transfert vun der Läich vum Melnyk war keng politesch, mee administrativ Decisioun
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.