Wéinst engem Schantjen zu Steebrécken ass d'Vitess op der Escher Autobunn do aktuell op 70 km/h limitéiert. Kontrolléiert gëtt dat vun engem mobille Radar.

Hie soll dofir suergen, datt d'Maximalvitess am Beräich vum Chantier respektéiert gëtt.

Ma de Radar stoung net vun Ufank un do. Deementspriechend vill Automobiliste goufe vun him an de leschten Deeg iwwerrascht an deementspriechend vill Aarbecht hat de Radar, nodeems e seng Aarbecht opgeholl hat.

Mir krute bei RTL vu Chauffere quasi e "Blëtzgewitter" rapportéiert, esou dacks hätt et geblëtzt, wéi si laanschtgefuer wieren ... verständlech, wann ee weess, datt de Radar bannent den éischten 48 Stonnen iwwer 5.000 Mol geblëtzt, also Chaufferen erwëscht huet, déi sech net un d'Limitatioun gehal hunn.

De Rekord soll RTL-Informatiounen no bei ronn 170 km/h leien.

D'Police wollt dës Zuelen op Nofro awer net confirméieren, et wier net sënnvoll, iwwer all eenzele Kontrollpunkt fir kuerz Zäitraim Statistiken opzestellen. Et géif ee jo reegelméisseg Bilane publizéieren, awer keng Zuele fir eenzel Radare fir kuerz Zäiten.

D'Police huet RTL awer confirméiert, datt si de mobille Radar – e sougenannten "Enforcement Trailer" – duer placéiert huet.

Ongeféier 120 Meter virum Radar steet de Panneau mat der Vitess 70, duerno e Schëld "Radar fréquent". Geblëtzt gëtt och just a Richtung Esch. Dat fir de Schantjen ofzesécheren, also fir d'Sécherheet vun deene Leit, déi do schaffen, ze suergen.