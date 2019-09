Wéi de Ponts et Chaussées e Méindeg matdeelt, gëtt d'Testphas vun der Vitesslimitatioun tëscht Areler A6 an dem Echangeur Kierchbierg verlängert gëtt.

Automobilisten dierft intresséieren, dass an de Spëtzestonnen d'Vitesslimitatioun vun 90 Stonnekilometer op den Autobunnen A6/A1 Direktioun Stad bis d'Chrëschtvakanz verlängert gëtt.

D'Mesure war am Mee presentéiert ginn a gouf de 3. Juni dëst Joer ëmgesat. Déi éischt Testphas huet sech als positiv erausgestallt, den Trafic wier zanterhier méi fléissend. Dëst wier och de Grond d'Phas ze verlängeren an e Bilan Uganks 2020 kënnen ze presentéieren.

Vitess-Kontrollen op der Teststreck: Knapp 400 Leit geblëtzt

RTL huet déi nei Vitesslimitatioun getest

Offiziellt Schreiwes

Prolongation de la phase-test de la régulation de vitesse à 90 km/h sur l'autoroute A6 jusqu'aux vacances de Noël (16.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Afin d'optimiser le flux du trafic sur les tronçons critiques du réseau autoroutier pendant les heures de pointe du matin, une limitation à 90 km/h a été appliquée lors d'une phase-test sur les autoroutes A6 et A1 de la frontière belgo-luxembourgeoise (Sterpenich) jusqu'à l'échangeur Kirchberg. Cette mesure, qui a été présentée le 6 mai et mise en application à partir du 3 juin 2019, n'est pas appliquée ni pendant les jours fériés, ni pendant les vacances scolaires.

Le premier bilan de la très courte première phase test s'avère très encourageant: la circulation est devenue plus fluide, ceci grâce à une harmonisation du flux de trafic ainsi que de la limitation des changements de files ainsi qu'une réduction des manœuvres de freinage brusques. Le temps de voyage et le risque d'accidents ont d'ailleurs été réduits.

Au vu de ces résultats positifs et afin de récolter davantage de données, la phase-test sur ces autoroutes est prolongée jusqu'aux vacances de Noël. Un premier bilan consécutif pourra être présenté après analyse des résultats début 2020.