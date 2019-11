D'Busser, d'Automobilisten allgemeng an d'Fournisseure sinn direkt vun dëse Changementer betraff.

Dës hu wuel eppes mam Schantjen vum Tram ze dinn, ma, se sollen awer definitiv sou bestoe bleiwen.

Am Mëttelpunkt steet d'Al Avenue, déi da fir en Automobilist, deen net do wunnt, oder näischt dohinner liwwert oder siche kënnt, u sech tabu ass.

PDF Reorganisatioun Tramchantier

De Shuttle fir op d'Gare: Hei d'Schreiwes vun der Stater Gemeng

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’à partir du dimanche 3 novembre 2019, une nouvelle ligne d’autobus gratuite, le Shuttle Gare, circulera dans le quartier de la Gare. Le Shuttle Gare y reliera les principaux axes routiers suivant un tracé unidirectionnel, desservant ainsi les arrêts Gare Centrale Quai 7, Al Avenue Quai 1, Fortuna, Spuerkeess, Paris-Zitha et Al Avenue Quai 2 du lundi au vendredi entre 5h et 23h ainsi que le samedi et le dimanche entre 6h et 23h :

L’introduction de cette nouvelle ligne s’inscrit dans le cadre de la réorganisation des autobus en raison du chantier du tramway. Le Shuttle Gare assurera ainsi la desserte du quartier Gare jusqu’à la mise en service du tramway sur le tronçon Stäreplaz/Etoile – Gare Centrale fin 2020.

Grâce à cette navette, la Ville de Luxembourg facilite les déplacements en transports en commun au sein du quartier Gare, tout en prenant en compte les besoins des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite et en répondant à une demande des commerçants locaux.