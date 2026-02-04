Invité vun der Redaktioun (4. Februar)Martine Deprez, Gesondheetsministesch

D’Suspendéierung vum bekannte Chirurg Dr. Philippe Wilmes beschäftegt d’Land a polariséiert. Wärend den Dokter vu „politeschen Attacken“ a vun enger Verschwörung schwätzt a guer keng Feeler bei sech gesäit, verdeedegt d’Gesondheetsministesch Martine Deprez hir Decisioun.
War d’Suspendéierung „ouni Alternativ“?
De Luc Frieden krut en oppene Bréif vum Dokter. Ënnerstëtzt hien hir Decisioun?
Missten Operatiounen an de Spideeler net allgemeng besser kontrolléiert ginn?
Den Interview mat der Ministesch Martine Deprez um 8 Auer live um Radio.
