Dréit eng nei Method, fir d'Ofgase vun Autoen ze moossen, dozou bäi, datt d'Autossteier an Zukunft am Grand-Duché eropgeet?

Gëtt also mat der Norm - mam éischter barbareschen Numm WLTP - d'Autossteier hei zu Lëtzebuerg vum 1. Mäerz u méi deier?

Si soll méi streng a méi realistesch sinn. Ginn dann effektiv d'CO2-Wäerter erop: Dat hätt en direkten Impakt op d'Autossteier, well déi hei am Land nom Prinzip vum Pollueur-Payeur gerechent gëtt. D'Moyenne vun 30 Gramm CO2 méi géif ronn 50 Euro d'Joer ausmaachen. Dëst ass eng theoretesch Rechnung, well d'Gefierer iwwer déi lescht Joren evoluéiert hunn a manner Ofgasen ausstoussen an d'Besteierung net retroaktiv gerechent gëtt. De Gilles Caspar aus dem Mobilitéitsministere erkläert.

CUT Gilles Caspar

"Den 1. Mäerz ass zu Lëtzebuerg Stéchdatum fir d'Ëmstelle vun der Autossteier. Dat heescht, datt all Auto, dee virum 1. Mäerz fir d'éischte Kéier immatrikuléiert gëtt, beim deem gëtt d'Autossteier weider nom NEDC berechent - dëst bis zum Liewensenn vum Auto. Wann den Auto nom 1. Mäerz fir d'éischte Kéier immatrikuléiert gëtt, gëtt d'Autossteier nom WLTP berechent. Firwat elo nom 1. Mäerz? Deen Datum mécht einfach Sënn, well vum 1. Mäerz un a ganz Europa keen Auto méi däerf nei immatrikuléiert ginn, deen net nom WLTP getest ginn ass."

D'Berechnung vun der Autossteier wier den Ament net den Haaptthema virum Autosfestival, sou heescht et aus de Garagen. Wat fir en Auto kafen ech? E Bensinner-, Diesel-, Hybrid- oder en Elektroauto? Déi Fro géif d'Leit virop beschäftegen.