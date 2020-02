Vun e Sonndeg u gëtt den ëffentlechen Transport hei am Land gratis.

Am Kader vun eiser Serie werft d'Annick Goerens dofir e Bléck op d'Zuelen hannert dëser Mesure. Wéi vill Passagéier, wéi vill Aarbechtsplazen, wat kascht et a wat ännert sech konkret?

Am Dezember 2017 ass den Tram a Betrib gaange. Fir d'éischt bis d'rout Bréck, duerno vu Juli 2018 un bis op d'Stäreplaz. Bis Enn des Joers wäert een dann kënne vun der Luxexpo bis op d'Stater Gare fueren.

A wéi eng Richtung ginn déi nächst Schinne geluecht? Wéi ass Luxtram preparéiert op méi Passagéier? An wéi laang wäert den Tram vun der Luxexpo bis op d'Gare brauchen?

Ëffentlechen Transport (3) / Reportage Annick Goerens

Ëmmer méi Leit änneren hir Gewunnechten an hunn den Tram an hiren Transportwee matagebonnen, erkläert den André Von der Marck, Direkter vun Luxtram. Zejoert sinn 30 Prozent méi Leit mam Tram gefuer, sou dass mëttlerweil bal all Dag 30.000 Passagéier transportéiert ginn. Vum 1 Mäerz un, wann den ëffentlechen Transport gratis gëtt, gëtt och d'Offer an d'Luucht geschrauft.



„Nous aurons une augmentation de près de 25% de l'offre transport entre 07h00 et 09h30 du matin, puisque nous allons mettre un tramway en route toutes les 4 minutes, alors qu'aujourd'hui nous travaillons avec un tramway toutes les 5 minutes.“



Et ass een awer och preparéiert: wann den Tram bis op d'Gare fiert soll an de Spëtzestonnen all 3 Minutten een Tram fueren. Donieft

„Aujourd'hui nous travaillons avec 9 rames de tramway. Quand nous irons jusqu'à la gare nous travaillons avec 17 rames de tramway. Donc 17 rames qui circulent en même temps. Donc vous voyez on a une augmentation très importante de l'offre par rapport aux 4 stations supplémentaires qui seront mises en service dès le mois de décembre 2020.“

Vun der Luxexpo op d'Gare soll en Tram dann an der Moyenne 23 Minutte brauchen. Den Tram géing op enger eegener Voie fueren, dofir géif een do net mat Retarde rechnen, sou den Direkter vu Luxtram. Wat sinn déi nächst Projeten fir den Tram? Den Mobilitéitsminister François Bausch.



„Ganz sécher wäert ech proposéieren, fir den Tram Richtung Areler Strooss auszebauen. An enger éischter Phas bis op den Centre Hospitalier, wou een neien pôle d'échange kënnt. An dann natierlech den berüümten schnellen Tram op Esch, wou déi éischt Phase 2028 soll opgoe bis op Féiz schonn. Dann ass nach eng Antenne hei um Kierchbierg virgesi Richtung RTL Gebai, do gëtt jo een ganz neie Wunnquartier gebaut. Mir sinn awer och amgaangen, Iwwerleeungen ze stellen, fir Richtung Osten, Richtung Mënsbecher Gare. Fir ze kucken, wat fir ee Verkéiersmëttel een do kéint benotzen, op dat net kéint den Tram sinn, den een an déi Richtung kéint ausbauen.“



Am Dezember 2021 soll iwwregens d'Streck bis op d'Héicht vum Lycée Technique zu Bouneweg opgoen. Enn 2023 dann bis op d'Cloche d'Or an op de Findel.