Den Adapto-Bus-Service fir Leit mat reduzéierter Mobilitéit gëtt den Ament reforméiert a vill Utilisateuren dierfen op eemol net méi dovunner profitéieren.

Wéi am Ufank den gratis ëffentlechen Transport an d'Gespréich koum, hat de Mobilitéitsminister François Bausch nach refuséiert, den Adapto gratis ze maachen, mam Argument, dat wier net mam ëffentlechen Transport ze vergläichen, well et een „Dier-zu-Dier-Service" wier.

Dunn am September zejoert gouf annoncéiert, dass schlussendlech och den Adapto-Bus-Service wäert gratis sinn.

Ufank Februar 2020 hat den François Bausch dunn ugekënnegt, dass Leit, déi den Adapto gratis wéilte benotzen, eng nei Kaart missten ufroen. Den Adapto géing nämlech och reforméiert ginn:

„Mir kënnen net d'Datebank einfach 1 zu 1 iwwerhuelen, well mer eng ganz al Datebank hu vun fréier, wou Leit dran sinn, déi de Service souwisou net méi benotzen. Mir mussen d'Datebank nei opbauen.“

Fir déi aktuell Kaarte gëllt eng Iwwergangszäit vun 2 Méint, also bis Ufank Mee. Dat wier awer net genuch Zäit, fir déi nei Kaart unzefroen, fannen de Konsumenteschutz an d’Patientevertriedung.

De President René Pizzaferri: „Well d'Leit jo mussen ee Rendezvous beim Dokter kréie virdrun. An mer wëssen dat, an dat soen d'Doktere jo selwer, dass dacks Penurie ass an dann ass dat vläicht net méiglech.“

E Freideg hate sech iwwerdeems bei der RTL-Emissioun „Dir hutt d'Wuert“ iwwer den gratis ëffentlechen Transport ganz vill Leit gemellt, deenen dës Aart a Weis mat Adapto-Utilisateuren ëmzegoen, uewe läit.

„Mäin Uleien ass eigentlech, dass mir alleguerten vun e Méindeg u gratis kënne fueren an eis dat einfach esou zousteet, awer déi Leit mat enger Behënnerung, ech hunn een Brudder, deen ass geeschteg handicapéiert, dee muss eng extra Demande maachen, eng laangwiereg administrativ Prozedur a bei den Dokter goen an déi kréien dat net einfach esou zougesprach an ech fannen dat onfair an ongerecht.“



„Ech hunn zwar ni vill dovu profitéiert, wéi et mir nach gutt gaangen ass, mä elo geet et eis net méi sou gutt. Ech hunn entretemps 90 Joer. Elo huet et dann geheescht et kéim eng Ännerung a mir hunn och déi Prozedur matgemaach an elo hunn ech et verweigert kritt. Elo wou ech e bräicht, kréien ech en net méi.“



D'Amiperas stellt sech hannert d'Patientevertriedung an d'ULC an ass net d'Accord mat der Prozedur vum Ministère.



D'Generalsekretärin Edmée Anen: „Mir fannen et allerhand a mir fannen, dass déi eeler Leit um Gesellschaftsliewe sollen Deel huelen. An do war eppes mat deem se konnte goen an wann et fäerdeg ass, hu wierklech och mir als Amiperas Angscht, dass d'Leit net méi gefouert ginn, well do ginn et verschidde Krankheeten, déi gesäit een dann net an déi Leit kënnen net mam ëffentlechen Transport fueren, déi musse gefouert ginn.“



An engem Schreiwes vum 14. Februar hat de Mobilitéitsministere iwwerdeems präziséiert, dass den Adapto just fir Bierger destinéiert ass mat engem irreversibelen Handicap an net fir Leit am drëtten Alter, déi mat sougenannten Altersproblemer gehäit sinn.