De Regierungsrot, deen e Freideg beienee war, huet e groussherzoglecht Reglement ugeholl, wat de Contrôle Technique op den Autoe betrëfft.

Et gëllt elo eng Dispense fir d‘Persounegefierer, deenen hire Contrôle Technique zanter dem 18. Mäerz ofgelaf ass, bis zum Enn vum Etat de crise. D'Leit, déi elo wärend der Kris net dozou kommen, fir mat hirem Auto an d'Kontroll ze fueren, kënnen d'Gefier weider beweegen, dat aktuell awer just bis den 1. September 2020.

Dës Mesure gëllt awer just fir de Lëtzebuerger Territoire, et dierf een also net mam Auto, wann d'Kontroll ofgelaf ass, iwwert d'Grenz fueren. Mat dëser Decisioun wëll ee vulnerabel Leit schützen, esou datt déi sech nach manner mussen engem méigleche Risiko aussetzen. Et gëtt awer och e Service fir vulnerabel Leit ugebueden, wou een den Auto heem siche kënnt, en an den SNCT bréngt an dono nees heem. De Ministère rifft dann déi betraffe Leit op, fir vun dëser Offer ze profitéieren.

Leit, déi net an déi Kategorie falen, sinn awer gebieden, hir Rendezvouse bäizebehalen, sou wäit et méiglech wier.

Et versteet sech vum selwen, dass de Code de la route weiderhi gëllt an en Auto, deen op de Stroossen ënnerwee ass, zu all Ament déi néideg Sécherheets-Exigenze muss erfëllen.

De Communiqué