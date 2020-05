Am Kader vun der aktueller sanitärer Kris passen d'CFL hir Organisatioun an Déngschtleeschtungen de Besoine vun hire Clienten un.

D'Gesondheet vun hire Mataarbechter a Clientë géing un éischter Plaz stoen, deelen d'CFL e Freideg an engem Communiqué mat. Et géing een alles Méigleches maachen, fir si ze schützen. Fir d'Verbreedung vum Virus anzedämmen a weiderhin e sécheren Transport uechtert d'Land unzebidden, hu si eng Rei Consignë fir d'Passagéier erausginn.

Vu Maskeflicht bis Anhale vu sozialer Distanz

Et gëtt recommandéiert, net wärend de Stousszäite moies an owes mam ëffentlechen Transport ze fueren. Am Bus an am Zuch muss jiddereen eng Mask unhunn an dat wärend dem ganzen Trajet. Fir Kanner ënner 6 Joer ass eng Otemmask keng Flicht. D'Clientë sinn donieft och gebieden, sech op de Sëtzplaze gläichméisseg ze verdeelen, fir déi sozial Distanz esou gutt et geet anzehalen.

Fir dass sech net ze vill Fuergäscht iwwert de Wee lafen, sollen als éischt d'Passagéier erausgelooss ginn, éier een an den Zuch oder de Bus eraklëmmt. Och hei soll ee versichen, vill Plaz ze loossen.

An de Salles d'attente an um Quai ass de Mondschutz obligatoresch, ausser fir Kanner ënner 6 Joer. Passagéier solle sech och op dëse Plaze wärend de Waardezäite verdeelen, fir kënnen de recommandéierte Sécherheetsofstand anzehalen.

Rengegung vun Transportmëttel a Garen

D'Bussen an d'Zich gi virum Depart desinfizéiert. Am Laf vum Dag gi Kontaktfläche wéi Grëffer oder Knäppercher reegelméisseg gebotzt. Och op de Gare ginn Uewerflächen, déi Fuergäscht heefeg upaken, e puer Mol den Dag propper gemaach.

Op der Stater Gare stinn de Passagéier 2 Schalteren zur Verfügung, déi si duerch eng Glasscheif vun de Mataarbechter trennt. Fuergäscht si gebieden, hir Tickete mat der Kaart ze bezuelen oder iwwert d'CFL-App.

Sensibiliséierungscampagnen

Fir der Verbreedung vum Virus entgéintzewierken erënnert d'CFL och a reegelméissegen Ofstänn un d'Hygiènesreegelen, déi vum Ministère recommandéiert ginn.

Carsharing-Service Flex

D'Gefierer vu Carsharing gi systematesch belëft an d'Kontaktflächen, wéi zum Beispill d'Steierrad, gi gebotzt. Jee no Besoin kann de Banneraum och mat engem speziellen Damp-System desinfizéiert ginn. D'Automobiliste si gebieden, u Bord vun engem Flex-Auto eng Mask an Händschen ze droen.