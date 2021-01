Héichrechnunge ginn dovunner aus, datt et bis 2030 op der A31 zu enger Verkéiershausse vu 44% kënnt. Zanter der Pandemie huet de Verkéier awer ofgeholl.

Eng 100.000 Grenzgänger fueren all Dag iwwert déi franséisch A31, fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen. Den Trafic huet iwwert déi lescht Joren zougeholl. Wéinst dem permanente Stau huet d'Iwwerlaaschtung och Auswierkungen op d'Ëmwelt. Viru ronn 5 Joer gouf dofir de "Projet A31bis" op d'Bee gestallt. E Projet, dee wéinst der Pandemie kéint un d'Struewele kommen.

D’A31bis sollt d’Léisung sinn, fir d’Unzuel vun de Gefierer op der franséischer Autobunn ënner Kontroll ze kréien. Bis 2030 gëtt nämlech mat enger Verkéiershausse vu 44% gerechent. Mat enger Brëtell an deelweis dräi amplaz zwou Spueren, sollt de Verkéier besser verdeelt ginn an dëst sollt och e positiven Afloss op d’Loftverschmotzung hunn. Zanter dem Ufank vun der sanitärer Kris huet sech d'Situatioun op der A31 awer däitlech verbessert.

“L’impact en termes de pollution de l’air pendant la période du grand confinement, les résultats sont assez impressionnants. On imagine bien et c’est logique heureusement qu’il y a eu une baisse de la pollution notamment sur les dioxydes d’azote mais également sur les particules fines.”

Zu Stau kënnt et elo vill manner op der franséischer Autobunn, dat läit deelweis un de Restriktioune wéi dem Couvre-feu awer och dodrun, dass e groussen Deel vun de Grenzgänger am Teletravail ass. Géifen och no der Pandemie eng Partie Leit deelweis vun doheem aus schaffen, kéint dat zu enger dauerhafter Entlaaschtung vun der A31 féieren.

De Jean-Francois Husson mengt, dass elo villäicht net de Moment wier, fir e Projet ze lancéieren, dee bal zwou Milliarden Euro kascht.

“ll faut arriver à se projeter et voir de quelle manière cette période de transition économique, de transition sociale, industriel et écologique...Comment on va réussir à faire évoluer, accompagner, précéder ces changements. Cette question aujourd’hui elle n’est pas objectivement traitée et il y a une part d’incertitude.”

Ufänke sollten d’Chantiere vum Projet "A31bis" tëscht 2023 an 2027. Awer et kënnt ëmmer rëm zu Diskussiounen iwwert d'Finanzéierung an iwwert e méigleche Peage op dëser Streck. Fir de Moment gëtt d'Situatioun op der A31 nei ënnersicht. Ob a wéini et dann elo wierklech zur "A31bis" kënnt, ass net gewosst.