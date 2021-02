246 Milliounen Euro kascht den Ausbau vun der N7 an da kommen der nach eng Kéier 154 fir de Contournement Housen dobäi.

2026 soll ee fir déi éischte Kéier iwwert déi nei N7 dierfe fueren. Bis dohi soll de gréissten Deel vum Developpement fäerdeg sinn. Start vun den Bauaarbechten ass fir d'nächst Joer geplangt. E Freideg goufen d'Pläng vum Transportministère a Pont et Chaussées presentéiert.

246 Milliounen Euro ginn an den Ausbau vun der N7 an 154 Milliounen Euro an den neie Contournement vun Housen investéiert. D'Stréck vu Baastenduerf riicht erop bis op Wäiswampech kritt 2+1 Spueren. Heescht ongeféier all Kilometer huet een nees, fir erop oder erof, eng Iwwerhuelspuer.

Laanscht Streck kënnt och eng Vëlospist, fir d'Dierfer besser mateneen ze connectéieren. Den Ament sinn all Dag 20.000 Autoen um Fridhaff ënnerwee, 18.000 passéieren Housen, zu Wäiswampech sinn et ëmmerhin nach 10.000 Passagen. Och d'Vitess op der Streck gëtt nei reguléiert, esou de Marc Ries, vu Ponts et Chaussées. Et wäert duerchgängeg Tempo 90 agefouert ginn, Zone mat 70 respektiv 110 km/h wäerten ewechfalen. An der Moyenne soll den Trajet selwecht laang daueren, wéi haut.

Fir d'Landwirtschaft ginn ënner anerem Verbindungsstroosse gebaut. De komplette Chantier verleeft an 3 Etappen.

De Contournement ronderëm Housen soll virun allem d'Duerf entlaaschten. En Tunnel an eng Schallschutzmauer sollen de Kaméidi limitéieren.

An de leschten 10 Joer sinn 10 Leit op dëser Streck leie bliwwen. Eng Zuel, déi mat den neie Mesuren am beschten op 0 soll falen.