Bannent den nächste Joren investéiert de Staat Honnerte Mio. € fir dat de Verkéier aus dem Zentrum bis erop op Wäiswampech méi sécher a flësseg gëtt.

Kärstéck ass ouni Zweiwel den Ausbau vun der N7 vum Fridhaff un. Mat och dem Bau vum Contournement vun Housen.

Och d'B7 tëscht dem Echangeur Schieren an deem vun Ettelbréck soll op 2 Mol zwou Spueren ausgebaut ginn. De Regierungsrot huet do gréng Luucht ginn. Den Ettelbrécker Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf bedauert engersäits, datt déi B7 net bis op de Fridhaff ausgebaut gëtt. De Jean-Paul Schaaf huet och am RTL-Interview ënnerstrach, datt d'Investissementer op der B7, d'Problemer mam Verkéier am Agang vun Ettelbréck, Direktioun Feelen a Wolz, just ëm e puer Honnert Meter verlageren, awer keng Léisung bréngen.

"Dat léist net alles, och fir mech net ganz vill. Et muss e wëssen, datt an deene Joren 2013 bis haut den Trafic op der A7 ëm 30% zougeholl huet. Mir sinn also vill ze spéit. Dat anert ass awer sou, dat mengen ech dee Geforepunkt, deen haut do ass, dee wäert sech verbesseren. Dat ass am Interêt vun de Leit. Ech hätt vill léiwer gehat, datt ee bis op de Fridhaff 4-Spuereg weider gefuer wier."

Wat méi prezis e Contournement vun Ettelbréck eriwwer Direktioun Feelen ubelaangt, sou gëtt den Ettelbrécker Buergermeeschter ze bedenken, datt déi nei Streck net sou séier ze plangen ass. Eleng wat d'Topographie vun enger méiglecher Trace ubelaangt. Hei wier et ubruecht, mat Wäitsiicht, zesummen ze schaffen. Am Intresse vun enger ganzer Regioun.

"Mir hate schonn e puer Entrevuë beim Minister. Mir hate se mat de Buergermeeschtere vun de Gemenge ronderëm. Feelen, Schieren, Colmer, Biissen. Well all hu se e Rise-Problem: Datt déi A7 iwwerlaascht ass an de Spëtzenzäiten. Vun deene Leit, déi an Ettelbréck mussen erofbéien an dann erop op Feelen fueren. Alles wat Richtung Wolz geet. E ganzen Deel vum Land, deen en Zougang zur Autobunn brauch, muss sech duerch dee klenge Rond-point zu Ettelbréck quëtschen. 12.400 Autoen an der Moyenne, den Dag. D'selwecht wéi zu Housen. Dat ass enorme. An da geschitt dat, wat mer all net wëllen. D'Sammel-Stroossen kënnen hir Funktioun net méi an all déi Nieweweeër duerch Schieren, Colmer, Biissen, Mäerzeg, déi ginn duerch Wunnquartieren. Dat ass dat, wat zanter Jore geschitt", sou de Jean-Paul Schaaf.

De Buergermeeschter vun Ettelbréck bedauert dat just 50.000 Euro am Budget stinn, fir Etüden, wat dee Contournement ubelaangt.

"Dat geet emol net duer, fir eng Fliedermaus-Zort ze studéieren."