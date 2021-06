Ob elo Debatten ëm Tempo 30 oder méi Policekontrollen, d'Thema Verkéierssécherheet ass an de leschte Woche gefillt méi present wéi soss.

Och d'Stëmme vun Awunner, déi sech an hire Stroosse gestéiert oder net méi sécher fillen, gi méi haart. Et geet souwäit, dass e puer Leit d'Gemengen an de Ministère selwer kontaktéieren, fir endlech op Geforenzonen opmierksam ze maachen.

Mir waren eis d'Situatioun am Bärelerbierg ukucken, souguer ausserhalb vun de Spëtzenzäiten ass dës Strooss vill befuer. Dat mécht natierlech och vill Kaméidi. Gestéiert fillen d’'Awunner sech hei awer éischter duerch d'Vitess, déi d'Gefierer drop hunn. Ronn 30 Prozent sinn hei nämlech ze séier ënnerwee. De Jacques Linster, ee vun den Awunner, huet es genuch a fuerdert vun der Gemeng Walfer an dem Ministere endlech eng Reaktioun.

"Et ass net fir den Automobilist ze bestrofen, mee him hëllefen duerch Installatiounen seng 50 Kilometer net nëmmen biergof, et gëtt och biergop vill ze séier gefuer, déi anzehalen. Do muss ee ganz kloer soen: Et muss hei eppes installéiert ginn, mat engem Dëppchen Faarf geet et net duer. Et mussen eng Insel, rout Luuchte bei Foussgängersträifen hin."

D'Gemeng sollt sech e Virbild huelen un der Rue Prince Henri vum Stafelter erof. Hei wieren d'Autoen elo wéinst den Inselen och ouni 30er Zon méi lues ënnerwee.

Dat ass am Bärelerbierg awer net onbedéngt méiglech.

De Francois Sauber: "Verschidden Optioune sinn net ze realiséieren. Dat hänkt natierlech och dovun of, wéi breet déi Strooss ass, fir mat Inselen ze schaffen. Ralentisseuren ass och guer net evident. Wann do d'Camionen driwwer fueren, da wëll een net niewendru wunnen, dat mécht immens vill Kaméidi. Et ass scho problematesch, fir do d'Vitess ze kontrolléieren oder fir se automatesch erofzesetzen."

Och Tempo 30 wier hei keng Optioun, dofir huet d'Gemeng elo entscheet, dass an noer Zukunft e Foussgängersträifen mat roude Luuchten an de Bärelerbierg kënnt. Dat fir méi Sécherheet fir d'Foussgänger, awer och d'Vitess géif een domat an de Greff kréien.

Ze héich Vitess, ze vill Kaméidi an ze wéineg Sécherheet. Dee Problem kennt een och an der Millebaach. Hei steet ee schonn zënter Joren mat der Gemeng an dem Mobilitéitsminister François Bausch a Kontakt an awer wier nach ëmmer näischt geschitt.

D'Sophie Hübscher besëtzt eng Apdikt an der Millebaach: "Chaque Année on fait la demande à la commune pour un ralentisseur ou un passage piéton. Chaque fois la demande nous est refusée. Je pense que le jour où il y a un accident peut-être on prendra plus en compte la demande mais aujourd’hui je trouve que c’est beaucoup trop dangereux."

De Gérard Philipp setzt sech zënter 15 Joer fir méi Sécherheet an der Millebaach an:

"Pendler a Frontaliere benotzen dat heiten als Ofkierzung, fir 5 Minutten ze spueren. Se fuere vum Kierchbierg hei op de Briddel op d'Autobunn. De Ministère weess dat an en toleréiert et, e léist d'Léit, déi hei wunnen einfach sëtzen."

Dës Virwërf dementéiert de Mobilitéitsminister. Guer näischt geschitt, wier net richteg. Mee einfach just e puer Zeechen op d'Strooss ze molen, ouni baulech Ännerunge vun der Strooss, kéint zu enger falscher Sécherheet féieren. Dat wier net d'Zil vun der Saach. Et misst een d'Strooss insgesamt nei plangen.

De François Bausch: "Hei muss d'Initiativ kommen vun der Gemeng, ganz kloer. Mir si bereet proaktiv matzeschaffen, well et eng Stadstrooss ass an do Léisungen ze sichen, fir dass déi 50 respektéiert ginn."

Eng allgemeng Vitesslimitatioun vun 30 ass net virgesinn. Zemools an esou Haaptstroosse géing dat kee Sënn maachen. An der Stad sinn awer schonn ronn zwee Drëttel vun de Stroossen 30er-Zonen.