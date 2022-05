Am heefegste si Vëlosfuerer duerch Rout gefuer. Eng Partie Leit goufe mam Handy um Drotiesel erwëscht a kruten dowéinst e Protokoll.

Well op ville Plaze Vëlospisten oder -spuere feelen, gerode Cyclisten an Autosfuerer noutgedrongen op den ëffentleche Stroossen uneneen a mussen a géigesäitegem Respekt laanschteneen kommen. Natierlech gëllt dann de Code de la Route. Dee gëtt, wéi et schéngt, vun den Automobilisten a Biker respektéiert, well et bannent dem leschten Hallefjoer keng Protokoller vun der Police goufen, well den néidegen 1,5 Meter Mindestofstand beim Iwwerhuele vun engem Cyclist net respektéiert gi wier.

Par contre goufe bannent de leschte 6 Méint eng 50 Mol Protokoller géint Cycliste geschriwwen, well si sech net un de Code de la Route gehalen hunn. Déi heefegst Infraktioun war den Net-Respekt vun de roude Luuchten, deen 145 Euro an 2 Punkte kascht.

8 Vëlosfuerer hu missten dat selwecht berappen, well se wärend dem Pedalléiere mam Handy erwëscht goufen. Eng Dose Kéieren hu Cycliste misste 74 Euro bezuelen, well hiren Drotiesel net korrekt equipéiert war, zum Beispill mat enger Schell oder Reflekteren. Dës Prezisioune liwwert de grénge Policeminister Henri Kox op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Sven Clement.