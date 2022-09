Net wéi ugeduecht schonn dëst Joer, mä wuel eréischt vum Fréijoer 2023 u wäerten d'Streckeradaren an den Tunnellen op der A7 schaarf gestallt ginn.

Op der A7 lafen zanter e puer Méint d'Aarbechten un dräi Streckeradaren. Dës ginn an den Tunnelle Gousselerbierg, Grouft a Stafelter installéiert. An den Tübe gëllt normalerweis eng Vitesselimitte vun 90 Kilometer an der Stonn.

Bis elo war een dervun ausgaangen, datt d'Radaren nach dëst Joer ufänke mat blëtzen an een och scho bezuele muss.

Vis-à-vis vun RTL huet de Mobilitéitsminister François Bausch elo awer duerchblécke gelooss, datt den Timing no hanne réckelt. Sou dierft d'Testphas réischt Enn dëses Joer, respektiv ufangs nächst Joer ufänken. Effektiv bezuelen, wann een an engem vun deenen dräi Tunnellen ze séier ënnerwee ass, muss ee wuel fréistens vu Fréijoer 2023 un.

