49 Prozent vun allen Accidenter geschéie bannent Uertschaften, iwwerdeem 34 Prozent ausserhalb op Landstroosse geschéien an 8 Prozent op den Autobunnen.

Tëscht 2012 an 2021 goufen op eise Stroossen 2.729 Persoune schro bei Accidenter blesséiert, 9.669 goufe liicht blesséiert an 315 Persounen hunn hiert Liewe gelooss. Dat geet aus engem Schreiwes vum Statec ervir.

Virun allem bei Accidenter, bei deenen d'Gefier an e Bam rennt, ass de Prozentsaz vun de schwéiere Blessure ganz héich, mat 47 Prozent. Hannendru komme Chute vu Motorrieder, oder Kollisioune mat festen Obstakelen.

© Statec

Am schrooste sinn d'Accidenter an de Kantone Réiden, Wolz a Clierf, iwwerdeems et déi meescht Accidenter am Kanton Esch ginn. Esch an d'Stad Lëtzebuerg maachen iwwert d'Hallschent vun allen Accidenter aus. Am mannsten Accidenter gouf et tëscht 2012 an 2021 am Kanton Veianen.

Iwwert d'Joer gekuckt geschéien am meeschten Accidenter am Juni a Juli, déi mannst am Februar.

Bei de schroen, respektiv déidlechen Accidenter, ass d'Vitess nach ëmmer Ursaach Nummer 1, mat 27 Prozent. A 14 Prozent vun de Fäll ass et Alkohol um Steier, grad ewéi Accidenter am Zesummenhang mat Foussgänger. An 11 Prozent rabbelt et, well d'Virfaart net respektéiert gouf.

Bei den déidlechen Accidenter ass dann och erschreckend ze gesinn, dass an 33 Prozent vun de Fäll de Chauffer, respektiv de Passagéier deen ëm d'Liewe komm ass, net ugestréckt war.

Fraen hunn éischter de Reflex sech unzestrécken (92 Prozent) géintiwwer 84 Prozent bei de Männer.