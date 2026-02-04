RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Robert Fornieri vum LCGBRestrukturatioun bei Arcelor Mittal: "Sinn net iwwerrascht, mä enttäuscht"

Sascha Georges
Bei Arcelor-Mittal Lëtzebuerg si jo 1.150 Aarbechtsplazen a Gefor. Dat am Kader vu Restrukturatiouns-Mesuren a ganz Europa.
Update: 04.02.2026 08:58
© RTL

De Stolproduzent Arcelor-Mittal envisagéiert, fir dausende Aarbechtsplazen aus Europa an Indien ze verlageren. Eng 5.600 Aarbechtsplazen an 20 europäesch Länner wiere concernéiert, dat aus de Beräicher IT, Logistik, oder och Maintenance.

“Ech si net iwwerrascht, mee enttäuscht. Dat wier d’Aart a Weis vun deem Betrib. Sech mat europäesche Gelder viru der Konkurrenz schütze loossen an dann esou Decisiounen huelen, fir dausenden Aarbechtsplazen ofzebauen, oder ze verlageren, fir nach méi Gewënn ze maachen.” Dat sot de Robert Fornieri vum LCGB am RTL-Moiesjournal, deen dës Zuelen och confirméiert huet.

De Robert Fornieri vum LCGB am RTL-Moiesjournal

Wat d’Aarbechtsplazen zu Lëtzebuerg ugeet, wier et awer nach net sécher, datt et zu Entloossungen kënnt. Et géif e Sozialdialog ginn an Stol-Tripartite-Accorden, grad géif och e neien ausgeschafft ginn. An do wieren Delokalisatiounen tabu. Well dës wiere kontradiktoresch zu engem Tripartite-Accord, wou jiddereen Efforte géif maachen, och de Staat, dee Reorganisatiounen mat soziale Mesure begleet, awer sécher keng Relokalisatiounen wäert acceptéieren, sou nach de Robert Fornieri vum LCGB.

ArcelorMittal
Verlagerung vun Dausenden Aarbechtsplaze vun Europa an Indien

Am meeschte gelies
Dr Philippe Wilmes war Invité am Journal
"Hei ass eppes amgaangen, wat doropper ofziilt, mäi Ruff ze zerstéieren"
Video
Staatslaboratoire
LNS-Direkter geet no manner wéi engem Joer
Video
4
"Iwwermënschleche" Courage an Australien
13 Joer ale Jong schwëmmt véier Stonnen duerch d'Mier, fir seng Famill ze retten
Video
8
No Homejacking zu Eeschwëller
Zwee Verdächteger zu Paräis an Untersuchungshaft, sollen u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn
Knuppert op Golkipp gehäit
Italieenesche Supporter verléiert puer Fangeren a wäert festgeholl ginn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
KI an der Schoul
Net verbidden awer och net onkritesch feieren
Audio
Fotoen
Vill Autoe bei Accidenter am Coup
Op ville Plazen war et spigelglat e Mëttwoch de Moien
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (4. Februar)
Martine Deprez, Gesondheetsministesch
Audio
6
2. Prozess an RTL-Lunghi-Affär
Parquet freet eng Prisongsstrof mat Sursis an zwou Geldstrofen
Klimawandel huet Impakt op d'Beem
Wat ass ee Bëschfürerschäin a firwat brauch een en?
Video
Fotoen
Et bleiwe vill oppe Froen
Viru 5 Joer gouf et déi éischt Perquisitiounen op der Wëlzer Gemeng
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.