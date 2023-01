D'Stroossen tëscht Roudem Pëtz a Fëschmaart sinn offiziell Foussgängerzon, ma geschwë kéint och d'Ofkierzung duerch de Gruef fir d'Autoen tabu sinn.

Déi eng wëlle mam Auto bis quasi an de Butték fueren, déi aner hu léiwer eng Stad wou se gemitterlech flanéiere kënnen. Op d'mannst wat d'Uewerstad ugeet, huet d'Stad Lëtzebuerg sech kloer positionéiert: manner Autoen, an dofir méi Plaz fir déi douce Mobilitéit. Zënter leschter Woch gehéieren och d'Stroossen tëscht dem Roude Pëtz an dem Fëschmaart offiziell zur Foussgängerzone. 200 Meter, déi den Autofuerer net wierklech wéidinn. Liwwerunge sinn nëmmen nach tëscht 6 an 10 Auer moies méiglech, a mam Vëlo däerf een nëmmen tëscht 6 Auer owes an 10 Auer moies duerchfueren.

Bei der Stad Lëtzebuerg huet een dës Stroosse gäre geaffert, wéi de Verkéiersschäffe Patrick Goldschmidt explizéiert:

"Hei si mir an engem historeschen Deel vun der Stad, wou och vill Touriste sinn. Also viru Joren hätt ee vläicht e Geschäftsverband gehat, dee sech méi beschwéiert hätt. Elo ass dat net de Fall. Et ass u sech éischter esou, dass d’Stad berouegt soll ginn an, dass mir net ze vill Duerchgangsverkéier an deene Stroossen hunn."

Dëse Mentalitéitswiessel erkläert den DP-Politiker och mat der Pandemie, wou opgrond vun de Restriktiounen Terrassen nei entstane sinn oder vergréissert goufen. Dës Revitaliséierung vum Stadkär wéilt een elo bäibehalen.Esou bleift nëmmen nach eng Achs fir duerch d'Alstad ze fueren: vun der Ënneschtgaass (Rue Notre Dame), iwwert de Gruef (Rue du Fossé), bis op d'Theaterplaz. Obwuel, Autoen sinn an dëser "Zone de Rencontre" eigentlech net erlaabt. Vum ale Kolléisch u gëtt et nämlech en allgemenge Fuerverbuet. Mä doru gëtt sech net wierklech gehalen. Vill Automobilisten, déi beispillsweis de Parking Knuedler verloossen, fuere léiwer den direkte Wee duerch "d'Zone de Rencontre", fir op d’Eecher Plaz ze kommen, amplaz den Ëmwee duerch den Tunnel ze huelen. Begënschtegt gëtt déi Tendenz duerch de Fait, dass d'Ënneschtgaass an de Gruef nach ëmmer wéi eng normal Strooss ausgesinn. Esoubal de Chantier um Knuedler ofgeschloss ass, soll dësen Trajet en neie Belag kréien, fir dass d'Automobilisten op den éischte Bléck gesinn, dass si an engem Beräich ënnerwee sinn, wou si net prioritär sinn. Dës Aarbechte solle spéitstens dësen Hierscht ufänken, esou de Verkéiersschäffe Goldschmidt.

Onkloer ass nach wéi den Accès an dëse Beräich kontrolléiert soll ginn. Well Schëlter eleng offensichtlech net duerginn, solle beim ale Kolléisch Bornen installéiert ginn, esou wéi se am Summer 2022 och scho ronderëm d'Groussgasss opgetaucht sinn. Op Ënneschtgaass a Gruef da komplett oder nëmmen zäitweis fir den Trafic gespaart ginn, wëll d'Stad Lëtzebuerg deemnächst mat de concernéierten Noperen wéi Geschäftsleit, Ministèren a Chamber diskutéieren. An der Märei ass een op jiddwer Fall gewëllt, dës beléiften Ofkierzung manner accessibel ze maachen.