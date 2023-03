D'Gemengevertrieder vu Käerjeng a Suessem kruten dëser Deeg eng nei Variant mat engem Tunnel fir de Käerjenger Contournement presentéiert.

Dës Presentatioun krute si vum Transportminister François Bausch an der Ëmweltministesch Joëlle Welfring.

Domadder dierft no jorelaangen Diskussioune weider Zäit an dësem Dossier verluer goen.

Am Summer haten Aktivisten jo d'Natura2000-Zon am Bobësch besat, fir géint de Contournement ze protestéieren. Och d'Suessemer Biergerinitiative BIGS wiert sech zanter Jore géint e Contournement op där Plaz.

An deem neie Projet géif den Impakt op d'Natura 2000-Zon däitlech reduzéiert, andeems en Tunnel op enger Längt vu 600 bis 700 Meter ënnert dem Bësch gebaut gëtt. Den zoustännege Ministèren no bleift et dat erkläerten Zil, fir den Zentrum vu Käerjeng besonnesch vum Camionstrafic z'entlaaschten.

Déi nei Strooss géif de kommunale Zoning "Op Zämer" an d'Aktivitéitszon "Robert Steichen" ubannen, amplaz ronderëm ze fueren an den Zucharrêt Käerjeng-Suessem géif accessibel bleiwen fir Foussgänger, Cyclisten, Busser an Autoen.

Éischt Etuden vu Ponts et Chaussées géifen drop schléisse loossen, datt dës nei Variant och duerchzeféiere wier. De Käerjenger Contournement ass 2018 vun der Chamber gestëmmt ginn. D’Nopeschgemeng Suessem hat sech bis zum Schluss géint de Projet gewiert.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

François Bausch et Joëlle Welfring ont accueilli les élus communaux des communes de Käerjeng et Sanem au sujet du projet d'une nouvelle route entre la zone d'activité nationale «Robert Steichen» à Bascharage et l'autoroute A13 (02.03.2023)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, ont rencontré les représentants des communes de Käerjeng et de Sanem en date du 1er et 2 mars 2023.

L'objectif de la réunion était de présenter aux élus communaux une nouvelle solution pour la route reliant la zone d'activité économique nationale «Robert Steichen» à Bascharage à l'autoroute A13, projet connu sous le nom de «Contournement de Bascharage», développé par les services compétents du ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Il reste en effet essentiel de délester le centre de Bascharage, notamment du trafic de poids lourds.

Les différentes solutions proposées jusqu'à présent ont connu des oppositions vives depuis les années 1990, notamment en raison de l'impact substantiel sur la forêt du Bobësch et la lisière de la forêt Zämerbësch, désignée zone Natura 2000, ainsi que l'atteinte à la qualité de vie des habitants des localités des deux communes.

Depuis 2022, les études des mesures pour compenser l'impact environnemental, le Plan national de mobilité 2035 et la décision d'optimiser l'A13 et l'A4 ont modifié profondément les conditions cadres du projet.

Dans le PNM2035, les contournements de localités sont désormais analysés à plus grande échelle afin qu'il ne s'agisse pas seulement d'une route supplémentaire, mais que les localités situées aux alentours de la nouvelle infrastructure puissent également apaiser durablement leurs centres-villes.

La nouvelle approche citée ci-avant, réduisant la perte d'espaces végétaux vitaux contribuant à contrer le dérèglement climatique et la perte de la biodiversité, ont conduit à la décision de réconcilier à nouveau tous nos objectifs par rapport au projet.

Il s'agit d'apaiser le trafic des localités de Sanem, Bascharage et Niederkorn, d'améliorer l'accessibilité de la zone d'activité nationale, d'éviter que la route nationale N5 soit conçue comme un axe radial d'entrée en Ville de Luxembourg, de protéger le Bobësch, la zone Natura 2000 ainsi que la zone de détente des deux localités de Sanem et Bascharage.

Le nouveau projet prévoit:

• De réduire considérablement l'impact sur les zones de loisirs et sur la zone protégée Natura 2000;

• D'aménager un tunnel de 600 à 700m en dessous de la zone protégée;

• D'orienter la nouvelle route directement dans le zoning communal «Op Zämer» et la zone d'activité économique nationale «Robert Steichen» au lieu de contourner les deux zoning;

• De laisser accessible l'arrêt ferroviaire Bascharage-Sanem pour les piétons, cyclistes, lignes de bus et voitures.

Les premières études menées par l'Administration des ponts et chaussées et présentées aux élus communaux confirment la confiance des deux ministres de la faisabilité de cette nouvelle solution.