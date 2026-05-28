Vun e Freideg bis e MéindegAarbechten tëscht Steebrécken a Wickreng hunn och en Impakt op d'A4

Kevin Kayser
Vun e Freideg géint 20 Auer bis e Méindeg um 5 Auer gëtt op der N13 tëscht Wickreng a Steebrécke geschafft.
Update: 28.05.2026 06:30
D'Kaart vum Chantier op der N13.
© Ponts et Chaussées

D'Fuerbunn op der N13 op deem kuerze Stéck tëscht Wickreng a Steebrécke gëtt iwwert de Weekend erneiert. Ma dëse Chantier huet net just en Impakt op d'N13, mä och nach op d'Escher Autobunn. Well hei ginn och verschidden Accèse gespaart, eenzeg kënnt een nach vu Steebrécken aus op d'A4, fir an d'Stad ze fueren. Den Accès a Richtung Esch respektiv d'Offaarte vun der Autobunn fir op Steebrécken a Wickreng sinn och zou.

D'Deviatioune sinn op der Plaz ausgeschëldert. Ma, deemno wou een hi wëll, muss een däitlech méi Zäit aplangen.

<b>D'Schreiwes vu Ponts et Chaussées</b>

PDF: Kuckt hei d'Kaart vum Chantier op der N13 am Detail

