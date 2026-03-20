“Et ass besser, elo ze tanken, soulaang de Liter Diesel nach 1,85 Euro kascht, well muer wäert e schonn 2 Euro kaschten!”, rifft déi 19 Joer al Océane a Richtung vum RTL-Infos-Journalist Maurice Fick en Donneschdeg den Owend op der Tankstell. No der Annonce iwwer eng nei Rekordhausse ass si séier nach op eng Tankstell zu Diddeleng gefuer. De selwechten Owend géing si nach “mat zwee weideren Autoen, fir ze tanken, zréckkommen”. Grad ewéi d’Océane stounge sëllege Chaufferen en Donneschdeg den Owend an der Schlaang, fir bei enger Tankstell bäizekommen.
Um 20. Dag vum Krich am Iran, deen duerch Israel an d’USA ausgeléist gouf, geet et weider mat de Präishaussen op der Pompel zu Lëtzebuerg an dat a grousse Schrëtt. Mat engem Liter Diesel, dee vun Hallefnuecht u bei 2,006 Euro leie wäert, komme mir dem Allzäitrekord fir den Diesel méi no, deen zu Lëtzebuerg nach ëmmer am meeschte gefrot ass. Just den 10. Mäerz 2022, kuerz nom Ufank vum Krich an der Ukrain, war den Diesel nach méi deier, dat mat 2,112 Euro de Liter.
“Wéi ech héieren hunn, datt de Präis ëm 15 Cent klamme géing, hunn ech mir geduecht: Du peeks d’Kanner an den Auto a fäerdeg!”, erzielt déi 30 Joer al Kateline a weist op d’Pompel. “Fréier hunn ech fir op d’mannst 100 Euro getankt, well ech mat enger Camionnette ënnerwee sinn”, erkläert d’Assistante parentale. “Zanter d’Präisser klammen, sinn et 130... 140... 150 Euro ginn”, schmunzelt d’Kateline e bëssen nervös, wärend si dauernd de Compteur op der Pompel am Bléck hält, deen ëmmer méi klëmmt. Op hir Camionnette wëll d’Kateline “net verzichten”, well all Dag fiert si e puer Mol tëscht hirem Doheem an der Schoul hin an hier, fir aacht Kanner ze transportéieren, dorënner hir eegen dräi.
“Leider brauche mir eisen Auto fir eisen Alldag, fir d’Aarbecht”, seet den 52 Joer ale Carlos resignéiert, wärend hien den Tankdeckel zoumécht.
Et ass zwar kee Gedrécks, mat déi 7,50 Euro Augmentatioun fir eng 50-Liter-Fëllung, déi dës sechst Hausse vum Präis fir den Diesel bannent 20 Deeg mat sech bréngt, suergen um Feierowend en Donneschdeg op den Tankstellen an der Rue de Luxembourg zu Diddeleng fir groussen Undrang. Well “bei 15 Cent mécht dat bei enger Tankfëllung e groussen Ënnerscheed”, mengt de 34 Joer alen Damien, deen 68 Liter tankt, fir säin Tank voll ze kréien. Dat entsprécht vun dësem Freideg un 136 Euro fir e vollen Tank.
“D’Clientë sinn an de leschten Deeg e bësse gestresst”, mä “si froe sech virun allem, wéini dat endlech ophält. Mir sinn e bëssen am flou”, faasst den Tony, Mataarbechter vun der Tankstell, zesummen.
De Gabriel, 23 Joer, gëtt zou, datt hien “d’Geleeënheet notzt”, fir säi Golf 7 vollzetanken, mä och, datt hie seng Fuerweis ugepasst huet, andeem hie “méi spuersam fiert”.
Wäit manner gestresst wéi déi aner, “wousst” de Jawed, 38 Joer al, “guer näischt” vun der neier Hausse. Hien hat sech op dësen ustrengenden Donneschdeg preparéiert, well hien op de Fluchhafen an der Belsch muss. Datt hie roueg bleift, läit dorun, datt hien “am Duerchschnëtt nëmmen ee Mol am Mount tankt”. Dowéinst si “15 Euro méi fir eng Tankfëllung” a sengen Aen net esou dramatesch.
Liest dozou och: