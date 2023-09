Am Gespréich mam Marie Gales mécht d’Michèle Sinner e klenge Réckbléck iwwert déi éischt Woch Walcampagne op den Antenne vun RTL.

Do goung et vill em Mobilitéit a Klima, mee dowéinst och em de Wirtschafts- an de Populatiounswuesstem. Si huet e puer Aussoe vun de Kandidaten erausgepickt, fir z’analyséieren an ze kommentéieren.