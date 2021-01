Ëmmer méi Länner denken iwwer verschäerft Kontrollen no, wat den Zougang zu hirem Territoire ubelaangt.

Et geet drëms, Kontakter ze reduzéieren. Nei Varianten, déi héchstwarscheinlech och méi ustiechend sinn, sou wäit wéi méiglech net z'importéieren. Wéi reagéieren ons direkt Nopeschlänner? Riskéieren d'Grenzen nees zouzegoen?

Belsch: Net-essentiell Reese weider aschränken

Ganz zougoe wäerten d'Grenzen tëscht der Belsch a Lëtzebuerg net. An awer: Zu Bréissel hu sech e Méindeg de Moien déi wichtegst Ministeren aus der belscher Regierung mat der Fro beschäftegt: Wéi d'Mobilitéit vun hire Bierger weider aschränken? Et geet ëm "net-wichteg" Reesen, virop Fräizäit a Vakanz. Den Ament däerfen d'Belsch nach 48 Stonnen a rout Zonen ouni zwee obligatoresch Tester a 7 Deeg Quarantän. Deen Zäitraum kéint bannent den nächsten Deeg op 24 oder 16 Stonne limitéiert ginn.

Do spillt wuel e Facteur mat: En Donneschdeg den Owend kommen déi 27 EU-, Staats a Regierungscheffen iwwer Videokonferenz zesummen. Do wäert och, wat dat Thema ubelaangt, d'Wuert Koordinatioun am Mëttelpunkt stoen. "D'Reegelen um Niveau vu Reesen ze harmoniséieren - dat ass wierklech positiv. Mir sollen dat ënnerstëtzen. E regionale Risiko-Management", sou den Dr. Michael Ryan vun der WHO.

Einfach wäert et net ginn: 27 Staaten, 27 national Analysen, Intressen op een Nenner ze bréngen. Iwwerdeems d'Belsch Grenzgänger net weider belaaschte wëll, bléist aus Däitschland en anere Wand.

Méi Kontrollen un der däitscher Grenz

Net just Leit, déi mam Fliger an Däitschland ukommen, sollen an Zukunft verstäerkt kontrolléiert, respektiv getest ginn. Och d'Landesgrenzen, also Reese mat Auto an Zuch sollen dorënner falen. Dat soll och, a grad fir Grenzpendler gëllen, sou den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn e Méindeg.

De bayresche Ministerpresident Markus Söder schléisst nei Grenzkontrollen net aus. "Am beschte wier eng eenheetlech europäesch Strategie. Wann dat net gelénge géif, da géife Grenzkontrolle Sënn maachen."

Frankräich: Méi streng Reegele fir Reesender aus Drëttstaaten

De virtuelle Sommet vun en Donneschdeg ofwaarde wëllen d'Fransousen, wat Reese bannent dem Schengenraum ubelaangt. D'Reegele fir Leit, déi aus Drëttstaate kommen, goufen e Méindeg verschäerft. En negativen Test a 7 Deeg Quarantän ginn elo gefrot.

Invité e Sonndeg an der Emissioun " C'est pas tous les jours dimanche " op RTL TVI huet den Europäesche Kommissär fir Justiz a Verbraucherschutz, Didier Reynders, fir oppe Grenze beim Wuerentransport plädéiert. Och Grenzgänger dierften net penaliséiert, Familljen net gespléckt ginn. Den EU-Kommissär plaidéiert awer, datt d'Leit op net-wichteg Reese verzichte sollen. Virun allem d'Moossnamen, déi bekannt sinn, missten applizéiert ginn: Op Distanz bleiwen a sech teste loossen, respektiv Quarantän, wann néideg. Gekläert misst d'Fro ginn, wei Leit, déi geimpft sinn, sech verhalen däerfen. Wäerten déi méi einfach reesen dierfen, iwwerdeems all déi aner sech mussen teste loossen an d'Quarantän respektéieren?

Déi Fro wäert déi nächst Wochen nach vill beschäftegen. De Lëtzebuerger Europadeputéierte Marc Angel plädéiert fir eng kloer europäesch Léisung, fir Feeler aus dem leschte Joer net ze widderhuelen. Nämlech, wou d'Memberstaaten eegestänneg Decisioune geholl hunn, Grenzen zougemaach hunn.

Als Invité op der Hollännescher Televisioun sot den EU-Rotspresident Charles Michel e Sonndeg: Hie wier fir eng, ouni Zweiwel, sensibel Debatt iwwer en europäeschen Impfpass, warnt awer: "Ze fréi en Impfpass anzeféieren, kéint zu gigantesche Frustratioune féieren."