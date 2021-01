D'Affer, Zeien an Experten, déi gehéiert goufen, schwätze vun onzielbaren Doten, Insulten, aggressiver Behandlung, Intimidatioun an ëffentlechen Attacken.

D'Decisioun vum Europaparlament, fir d'liberal Europadeputéiert Monica Semedo fir 14 Deeg ze suspendéieren, geet op 10 Méint Enquête an en Dokument vu méi ewéi 100 Säiten zeréck, an deem d'Virwërf vu Mobbing détailléiert ginn, sou Politico en Donneschdeg. De Magasinn berifft sech op Aussoe vun engem Member vum Büro vum Parlamentspresident David Sassoli, deen net mam Numm wëll genannt ginn.

Zeien, Experten an d'Affer selwer, déi op Nofro hin net wëllen d'Affär weider kommentéieren, geheien deem Dokument no dem Monica Semedo "onzielbar Doten, Insulten, aggressiver Behandlung, Intimidatioun an ëffentlechen Attacken" vir.

D'DP-Europadeputéiert huet e Méindeg d'Urteel vum EU-Parlament acceptéiert a sech entschëllegt. Si sot, datt si exigent war, vis-à-vis vu sech an och vis-à-vis vun hirer Ekipp. Dat hätt zu Spannunge gefouert.

D'DP huet via Generalsekretär Claude Lamberty d'Entschëllegung vum Monica Semedo begréisst. Fir si wier d'Affär elo zou.