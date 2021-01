Fir déi liberal Europadeputéiert Monica Semedo gëtt et schwéier, hir Mobbingaffär politesch z’iwwerliewen. Virun allem d’Reaktioun vun hirer Partei, d’DP, ass problematesch, sou de François Aulner an dësem Commentaire.

Commentaire vum François Aulner

Virop dat hei: bei all berechtegter Kritik un d’Adress vum Monica Semedo ass et ubruecht, net op deen Niveau erofzegoen, deen een hir virgehäit. Si muss duerchaus domadder liewen, datt elo mam Fanger op si gewise gëtt. Déi, déi d’liberal Politikerin elo awer reegelrecht ëffentlech lynchen, maache genee dat, wat se kritiséieren: se mobben.

Dat gesot, d’Mobbingvirwërf géint d’Monica Semedo si grav, dorunner léisst sech net zweiwelen. D’Europaparlament suspendéiert net ouni gudde Grond e Member.

D’Haaptinteresséiert geet och net an Appell an acceptéiert och de Verdikt, wat d’Gravitéit wuel bestätegt. Hir Excuse ass par konter net souverän. Andeems si vun héijen Uspréch schwetzt, gëtt se hiren Assistenten, déi si psychesch harceléiert huet, en Deel vun der Schold a stellt sech selwer zum Deel als Affer duer.

D’Reaktioun vun hirer Partei, d’DP, ass awer carrement ënnerierdesch. Ugefaangen domadder, datt d’Parteipresidentin, d’Ministesch Corinne Cahen, léiwer hire Generalsekretär Claude Lamberty erausschéckt, fir op d’Affär ze reagéieren, dat weist, datt si feig ass oder éischter, datt d’Affär d’DP net wierklech schockéiert. De Claude Lambery confirméiert dat dann och: d’Monica Semedo huet sech entschëllegt, also wier d’Affär ofgeschloss. Do kënnt dann och nach d’Gefill dobäi, datt d’DP d’Affär wëll séier ënnert den Teppech kieren.

Dat richtegt Gesiicht vun der DP

Wat am Prinzip wouer ass: Justiz ass net Revanche. Huet d’Monica Semedo hir Strof hannert sech, da soll si kënnen eng zweet Chance hunn. Politesch gesinn ass dat awer méi problematesch. Ob déi zweet Chance vu Steiergelder soll bezuelt ginn, dat muss si mat sech selwer ausmaachen. Gréng Luucht vun hirer Partei krut si jo. Mat hirem Verhalen huet d’Monica Semedo awer d’Vertraue vun hire Wieler verletzt. An hirer Walcampagne an och an hirer Zäit am Parlament huet si sech an der Lutte géint Diskriminatioun staark gemaach, gläichzäiteg awer hir Mataarbechter gemobbt. Dat nennt ee streng si mat deenen aneren, mee net mat sech selwer. An och wann et nach e puer Joer bis zu den nächste Walen ass, dierften d’Wieler sech dat awer verhalen.

Hir Partei hëlleft dobäi hirer Europadeputéiert a sech selwer net andeems se d’Affär erofspillt. Si setzt d’Monica Semedo der ëffentlecher Kritik nach méi aus an diskreditéiert sech selwer. Wéi soll d’DP nach allen Eeschtes an deenen nächste Jore Mobbing an Diskriminatioun kritiséieren? Oder ass d’DP ieren der Meenung, datt d’ganz Anti-Mobbing-Politik iwwerdriwwen ass an d’Employéen am Fong ze vill empfindlech wieren? Eigentlech passt dat bei d’sozial-ekonomesch Entwécklung vun de leschte Joren, wou vun de Leit, déi schaffen, ëmmer méi verlaangt gëtt, ouni awer datt onbedéngt d’Loun- an d'Aarbechtskonditioune besser ginn.

Am Fong weist d’liberal Partei an dëser Affär just hiert richtegt Gesiicht. D’Fro ass wéi eng Konklusiounen déi méi sozial Koalitiounspartner vun der DP - d’LSAP an déi Gréng - aus der Affär zéien.