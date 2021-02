Och am zweeten Trimester dëst Joer kéint méiglecherweis manner fir Europa geliwwert ginn. Rieds war carrement vun der Hallschent.

Dat wieren also 90 Milliounen Dosisen, déi just disponibel wieren. D’EU-Kommissioun wollt dat awer net confirméieren. Et erwaart een eng verbessert Propos, wéini wat geliwwert gëtt.

AstraZeneca hat schonn Enn Januar iwwerraschend annoncéiert, datt ee mat der Produktioun fir Europa net géif nokommen.