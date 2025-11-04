Dick Cheney am Alter vu 84 Joer gestuerwen
© Photo by BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
De fréieren US-Vizepresident Dick Cheney ass am Alter vu 84 Joer verscheet. Dat huet seng Famill e Mëttwoch bekannt ginn.
Hie wier en Dënschdeg am Krees vu senger Famill gestuerwen. Hien hat eng Longenentzündung a Probleemer mat Häerz a Kreeslaf.
Den Dick Cheney war tëscht 2001 an 2009 Vizepresident ënnert dem republikanesche President George W. Bush. Schonn ënnert dem Mandat vum George Bush Sr. war hien tëscht 1989 an 1993 Verdeedegungsminister.
Den Dick Cheney, dee mat ganzem Numm Richard Bruce Cheney geheescht huet, hat eng laang a polariséierend Karriär an der US-amerikanescher Politik. De Republikaner hat seng Karriär 1969 als Mataarbechter an der Nixon-Regierung ugefaangen a war ënnert anerem perséinlechen Assistent fir den Donald Rumsfeld, dee selwer laang Joren US-Verdeedegungsminister war.
1978 koum hien als republikaneschen Deputéierte fir de Bundesstaat Wyoming an d'US-Representantenhaus, wou hien d'Leeder eropgeklomme war, bis hien 1989 als Verdeedegungsminister an dem George Bush Sr. seng Regierung aberuff gouf.
1995 goung hien an d'Privatwirtschaft a gouf CEO vun der Pëtrolsfirma Halliburton. Virun allem op dës Zäit gi Kriticken zeréck, déi dem Cheney Interessekonflikter a Korruptioun virwerfen. 2001 war den Dick Cheney zeréck an d'Politik gaangen a gouf ënnert dem George W. Bush Vizepresident.
Am héijen Alter hat hien ëmmer nees mat gesondheetleche Probleemer ze kämpfen, ma den Numm Cheney huet an der Politik nach ëmmer Aktualitéit. Seng Duechter Liz Cheney war bis 2023 eng vun deenen héchste Republikanerinnen am US-Representantenhaus. Si war och eng vun de schäerfste Kritikerinne vum Donald Trump bei de Republikaner.
An de Walen 2024 hat den erzkonservativen Dick Cheney annoncéiert, d'Demokratin Kamala Harris ze ënnerstëtzen an hat den aktuellen US-President Trump als Menace fir d'USA bezeechent.